Sommerflugplan 2021: Eurowings fliegt von Düsseldorf nach Santorin

Eurowings bindet zwei Destinationen auf den griechischen Inseln an das Streckennetz an, wie das Portal Airlineroutes ermittelt hat. Im Sommerflugplan 2021 steht eine Route von Düsseldorf nach Thira (Firá) auf Santorin. Bereits in diesem Sommer geht es saisonal von Salzburg nach Karpathos.

Eurowings verbindet Düsseldorf im Sommer 2020 mit Santorin.

Einmal wöchentlich können Passagiere aus Salzburg auf die Ägäis-Insel Karpathos fliegen. Die Saisonroute steht vom 4. August bis zum 29. September im Flugplan des österreichischen Airports. Gestartet wird jeweils dienstags um 6:30 Uhr mit einer erwarteten Ankunft auf Karpathos um 10:20 Uhr. Zurück geht es um 11:05 Uhr, sodass die Maschine Salzburg planmäßig um 13 Uhr erreicht.



Im Sommerflugplan 2021 von Eurowings steht ein weiteres Ziel in Griechenland. Ab Düsseldorf wird Santorin einmal in der Woche angeflogen. Der Verkehrstag ist Freitag. Die Lufthansa-Tochter hebt jeweils 11 Uhr ab und erreicht Firá um 15:20 Uhr. Die Rückflüge sind jeweils für 16:10 Uhr geplant, die Ankunft erfolgt dann um 18:45 Uhr in Düsseldorf.