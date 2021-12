Eurowings: Sommerflugplan 2022 mit vielen neuen Zielen

Eurowings hat ihren Sommerflugplan 2022 bekanntgeben. Dabei zeigt sich das Angebot der Lufthansa-Tochter mit 140 Direktverbindungen größer als je zuvor. Urlauberinnen und Urlauber dürfen sich insbesondere über ein ausgeprägtes Angebot auf die Baleareninsel Mallorca freuen, zudem befinden sich zahlreiche neue Destinationen im Mittelmeerraum ab verschiedenen deutschen Airports im Portfolio.

Eurowings hat ihren Sommerflugplan 2022 freigeschaltet. © Lufthansa

Mit bis zu 2.500 wöchentlichen Flügen plant Eurowings wieder an das Niveau aus Vor-Corona-Zeiten anzuknüpfen und eröffnet Reisenden das bislang vielseitigste Angebot. Dabei steht insbesondere die beliebte Urlaubsinsel Mallorca im Fokus der Lufthansa-Tochter. Mit bis zu 380 Flügen pro Woche von mehr als 20 Airports ist die Baleareninsel klarer Spitzenreiter im Flugplan für den Sommer 2022.



Neue Ziele ab vielen deutschen Städten



Neben Wiederaufnahmen wie etwa ins türkische Izmir und Kayseri ab Köln/Bonn dürfen sich Urlauberinnen und Urlauber über eine Vielzahl neuer Destinationen ab den Eurowings-Drehkreuzen freuen. Reisende ab Hamburg finden ein ausgebautes Angebot nach Portugal und Spanien – hier steuert der Ferienflieger Lissabon, Porto, Alicante und Bilbao neu an. Ebenso geht es erstmalig ins italienische Verona und schwedische Göteborg. Die portugiesische Küstenstadt Porto wird auch ab Stuttgart erstmals angeflogen. Das Angebot ab dem süddeutschen Airport wird überdies mit neuen Zielen in der Türkei, auf der Balkanhalbinsel und in Tunesien erweitert: Neu mit im Flugplan stehen Adana, Kütahya-Zafer, Preveza, Tiflis, Tivat, Tunis und Timisoara. Ab Düsseldorf geht es erstmalig auf die Blumeninsel Madeira nach Funchal; auch Bergamo, Belgrad, Tromsø, Volos sowie die slowakische Stadt Kosice und Mostar in Bosnien-Herzegowina sind neu im Angebot zu finden. Kanaren-Reisende dürfen sich ab Köln/Bon über eine neue Verbindung nach Teneriffa freuen, auch das spanische Alicante ist ab dem rheinischen Airport erstmalig mit dabei.



Mit Eurowings Discover auf die Langstrecke



Reisende, die für den Sommer 2022 nach Langstreckenzielen suchen, sollten einen Blick auf den Flugplan der neuen Lufthansa-Tochter Eurowings Discover werfen. Der touristische Flieger befördert Urlauberinnen und Urlauber im Sommer ab den Drehkreuzen München und Frankfurt unter anderem in die Karibik und zu Zielen im Indischen Ozean. Neben Angeboten nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik und Montego Bay auf Jamaika warten auch Flüge ins mexikanische Cancún, ins kenianische Mombasa, nach Sansibar und Mauritius.