Flughäfen Amsterdam und London-Gatwick beschränken Kapazitäten

Die Flughäfen Amsterdam-Schiphol und London-Gatwick haben ihre Kapazitäten für die Sommermonate beschränkt, um die Betriebsabläufe so wenig wie möglich zu belasten. Die Gründe dafür sind die enorme Nachfrage, die alle Prognosen deutlich übersteigt, sowie der Mangel an Personal. Welche konkreten Auswirkungen die Kapazitätsbeschränkungen auf den Flugplan haben werden, ist derzeit jedoch noch nicht klar.

Die Flughäfen Amsterdam und London-Gatwick beschränken ihre Kapazitäten. © Flughafen Amsterdam-Schiphol

Angesichts der hohen Passagierzahlen und dem anhaltenden Personalmangel durch einen angespannten Arbeitsmarkt haben sich die der Verantwortlichen der Flughäfen Amsterdam-Schiphol und London-Gatwick dazu entschieden, ihre Kapazitäten an die aktuelle Situation anzupassen. Durch die Kapazitätsbeschränkungen sollen Reisende, die bereits Flüge gebucht haben, mit weniger Behinderungen fliegen können. So müssen sie beispielsweise weniger kurzfristige Flugausfälle fürchten und der Betrieb an den Airports läuft im Allgemeinen stabiler. Am Amsterdamer Airport werden im Juli maximal 67.500 Personen abgefertigt, an den verkehrsreichsten Tagen im August liegt die Obergrenze bei 72.500. Bei der Planung für das Jahr 2022 hatte man ursprünglich mit insgesamt 60 Millionen Reisenden gerechnet, diese erwartete Nachfrage soll jedoch deutlich übertroffen werden. Für den Ansturm an Reisenden gibt es derzeit jedoch zu wenig Sicherheitspersonal. Wenn man nicht eingreifen würde, sei laut Angaben des Flughafens damit zu rechnen, dass zahlreiche Reisende ihre Flüge verpassen würden. Wie die Regelung konkret umgesetzt werden soll, ist derzeit aber noch nicht bekannt.



Maximale Anzahl an Starts am Airport Gatwick



Am Londoner Flughafen Gatwick wurden die pro Tag maximal möglichen Starts und Landungen begrenzt, um Einfluss auf die Passagierkapazität zu nehmen. So dürfen im Juli täglich maximal 825 Flugzeuge abheben und ankommen, im August sind höchstens 850 Starts und Landungen erlaubt. So will man hier kurzfristige Flugausfälle verhindern. Auch in London-Gatwick sind während der Corona-Pandemie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fluggesellschaften und Unternehmen, die für die Flugzeugabfertigung zuständig sind, entlassen worden. Gleichzeitig würde auch hier das Passagieraufkommen alle Erwartungen deutlich übertreffen. Zwar habe man laut Stewart Wingate, dem Geschäftsführer des Airports, bereits 400 neue Beschäftigte einstellen können, doch nach wie vor würden einige Unternehmen über Personalmangel klagen. Ähnlich wie in Amsterdam ist auch in Gatwick noch nicht klar, wie genau sich die Maßnahme auf den Flugplan auswirken wird.



Massive Behinderungen zu Pfingsten



Schon zu Pfingsten hatte es an vielen Flughäfen in Europa massive Flugverspätungen und ausgefallene Flüge gegeben. So transportierte die niederländische Airline KLM am 4. Juni keine Passagierinnen und Passagiere nach Amsterdam, da am dortigen Flughafen der Flugbetrieb größtenteils zusammengebrochen war. Bereits vorher hatte man für das Pfingstwochenende vorsorglich 50 Flüge annulliert. An englischen Flughäfen hatte es bereits im Mai teils chaotische Verhältnisse an den Sicherheitskontrollen gegeben. Auch an deutschen Flughäfen wird in den Sommermonaten mit einer angespannten Personallage gerechnet. Gleichzeitig möchte beispielsweise die Lufthansa-Tochter Eurowings mehr Plätze anbieten, als im Vorpandemiejahr 2019. Maßnahmen wie in Gatwick oder Amsterdam sind derzeit jedoch nicht in Sicht.