Flughafen Basel: Corona-Test ab sofort möglich

Am Flughafen Basel-Mulhouse wurde ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Ab sofort können sich ankommende und abfliegende Passagiere, deren Begleitpersonen und Mitarbeiter des Airports auf das Coronavirus testen lassen. Angeboten werden sowohl Antigentests als auch PCR-Tests.

Am Flughafen Basel gibt es ein neues Corona-Testzentrum.

Das Testzentrum am Flughafen Basel-Mulhouse operiert seit dem 15. Februar immer von Montag bis Samstag zwischen 7:30 Uhr und 12:30 Uhr. Es befindet sich in der Abflughalle auf der französischen Seite des Airports, auf Ebene 3, Halle 1. Das Testzentrum soll zunächst für vier Monate am Flughafen Basel bleiben. Die Betriebsdauer kann jedoch, je nach Entwicklung der Pandemielage, verlängert werden.



Testangebote



Angeboten werden im neuen Testzentrum des Airports Basel-Mulhouse sowohl Antigen-Schnelltests als auch PCR-Tests. Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests erhalten die Getesteten bereits nach 15 Minuten. Das PCR-Testergebnis liegt Reisenden und ihren Begleitpersonen bis spätestens Mitternacht desselben Tages per E-Mail in Englisch oder Französisch vor. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Testabstrich bis 11:15 Uhr erfolgt ist. Der Flughafen Basel-Mulhouse arbeitet bei der Auswertung der Tests mit einem lokalen französischen Labor zusammen. Die Kosten für einen Antigen-Schnelltest betragen 45 Franken (40 Euro) und für einen PCR-Test 110 Franken (100 Euro). Inhaber der französischen „Carte vitale“ müssen nichts bezahlen. In diesem Fall übernimmt die französische Krankenkasse die Gebühren. Der Flughafen Basel empfiehlt, Testtermine bereits vorab online zu buchen.



Einreise in die Schweiz



Wer mit dem Flugzeug in die Schweiz einreisen möchte, ist grundsätzlich dazu verpflichtet, ein negatives Corona-Testergebnis vorzulegen. Diese Regelung ist unabhängig davon, ob die Herkunftsregion aus Schweizer Sicht als Risikogebiet gilt. Als solches wird auf deutschem Boden derzeit nur das Bundesland Thüringen eingestuft. Hinzu kommen ab dem 22. Februar jedoch auch Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Reisende aus Risikoregionen müssen sich nach Einreise in die Schweiz in eine zehntägige Quarantäne begeben.