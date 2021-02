Flughafen Dortmund: Corona-PCR-Test ab sofort im Angebot

Der Flughafen Dortmund erweitert das Corona-Testangebot für Reisende und Besucher. Zu dem bereits bestehenden Angebot für Antigen-Tests kommt nun die Möglichkeit, einen PCR-Test durchführen zu lassen. Dieser wird von Flugreisenden derzeit zur Einreise in viele Länder benötigt.

Der Flughafen Dortmund bietet nun auch PCR-Tests an. © Dortmund Airport

Der Anbieter Medicare sorgt für die Durchführung der Tests am Airport Dortmund. Das Ergebnis erhalten Getestete nach etwa 24 Stunden per E-Mail. Im Testzentrum des Flughafens Dortmund können sich nicht nur Reisende testen lassen, die ein negatives Testergebnis zur Einreise oder Rückreise benötigen. Auch Bürger aus der Region können am Airport eine Testung auf das Coronavirus durchführen lassen.



Testzentrum am Flughafen Dortmund



Das Testzentrum am Dortmunder Airport wird bereits seit dem 1. Januar betrieben. Bisher wurden lediglich Schnelltests durchgeführt. Mit der Einführung der PCR-Tests reagiert der Betreiber nach eigenen Aussagen auf die steigende Nachfrage durch Flugreisende. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine Online-Termin-Reservierung über das Portal der Medicare-Testzentren empfohlen. Das Testzentrum hat täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Der PCR-Tests kostet 79,90 Euro, ein Antigen-Schnelltest hat einen Preis von 39,90 Euro. Das Testzentrum befindet sich auf der Ankunftsebene des Flughafens.



Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten



Nicht nur für die Einreise in andere Länder ist die Vorlage eines negativen Testergebnisses aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nötig. Auch bei der Rückkehr nach Deutschland besteht eine Testpflicht für Personen, die aus einem Risikogebiet einreisen. Der Test muss innerhalb von 48 Stunden nach Einreise beim zuständigen Gesundheitsamt nachgewiesen werden. Die Vorlage kann auf Papier oder digital erfolgen. Für Einreisende aus Hochinzidenz- und Virusvarianten gelten strengere Regeln. Für diese Personengruppe gilt die Vorlage des Tests direkt bei der Einreise.