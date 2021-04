Flughafen Dortmund: Eurowings mit sechs neuen Mittelmeer-Zielen

Am Flughafen Dortmund bietet Eurowings im Sommer 2021 sechs neue Direktrouten an. Sie liegen alle in beliebten Urlaubsländern rund ums Mittelmeer, darunter befinden sich Italien und Griechenland. Aufgenommen werden die neuen Strecken alle ab Anfang Juni.

Eurowings nimmt im Sommer 2021 eine Direktroute von Dortmund nach Neapel auf.

Spanien-Fans haben ab Dortmund die Auswahl zwischen drei Zielen in diesem Reiseland. Bis zu 16 wöchentliche Rotationen werden auf der bestehenden Route nach Mallorca angeboten, hinzu kommen jeweils zwei Verbindungen nach Alicante und Málaga. Alicante an der Costa Blanca lockt mit dem Flair einer mediterranen Hafenstadt und einem pulsierenden Nachtleben. Wer die Costa del Sol bevorzugt, wird mit der Route nach Málaga fündig. Die für ihre moderne Skyline und goldenen Sandstrände bekannte Stadt hat für Badeurlauber und Kulturliebhaber gleichermaßen viel zu bieten.



Zwei Routen nach Süditalien



Ab dem 2. Juni heben die Maschinen von Eurowings zweimal pro Woche von Dortmund in Richtung Catania ab. Die traditionsreiche Hafenstadt an der Ostküste Siziliens verzaubert mit einer reich verzierten Kathedrale, einem lebendigen Fischmarkt und der spektakulären Aussicht auf den nahegelegenen Vulkan Ätna. Ebenfalls zwei wöchentliche Verbindungen gibt es ab dem 4. Juni in eine andere italienische Stadt nahe eines Vulkans – nach Neapel am Fuß des Vesuv. Die Millionenstadt besticht vor allem durch das charmante Gassengewirr ihrer Altstadt.



Fünfmal pro Woche nach Griechenland



Mit einer neuen Route auf das Festland und einer weiteren auf eine Insel ist Griechenland zweimal im Dortmunder Sommerflugplan von Eurowings vertreten. Ab dem 1. Juni können Passagiere bis zu dreimal wöchentlich nach Heraklion auf Kreta fliegen. Am 3. Juni kommt eine zweimal pro Woche bediente Strecke nach Kavala hinzu, eine Hafenstadt am Golf von Thasos.