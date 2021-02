Flughafen Düsseldorf: Corona-Antigen-Test ab sofort möglich

Der Flughafen Düsseldorf erweitert sein Corona-Testangebot für Reisende und Besucher. Neben dem bereits angebotenen PCR-Test besteht nun auch die Möglichkeit, einen Antigen-Test durchführen zu lassen. Das Ergebnis dieses Tests liegt bereits nach 20 bis 30 Minuten vor.

Der Flughafen Düsseldorf bietet nun auch Antigen-Tests an. © Ansgar van Treeck, Düsseldorf International

Der Anbieter Centogene macht die weitere Testvariante am Airport Düsseldorf möglich. Die Probe wird durch einen Abstrich aus der Nase entnommen und direkt am Flughafen analysiert. Das Testangebot richtet sich nicht nur an Reisende mit einer Flugbuchung, sondern auch an Menschen aus der Region. Die Testung ist kostenpflichtig. Personen, die sich auf das Coronavirus testen lassen möchten, können sich auf der Centogene-Website vorab registrieren. Das Zentrum ist täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet.



Erweiterung der Testkapazitäten



Das Testzentrum am Flughafen Düsseldorf ist innerhalb des Geländes umgezogen und nun in der Ankunftsebene im Bereich A zu finden. Neben der Einführung der zweiten Testvariante wurden dadurch auch die Testkapazitäten am Airport Düsseldorf verdoppelt. Corona-Tests erfolgen nun in zehn Kabinen. PCR-Tests, die mittels eines Rachenabstrichs durchgeführt werden, bleiben weiter im Angebot. Das Ergebnis liegt bei dieser Testart nach etwa 24 Stunden vor.



Erweiterte Maskenpflicht im Terminal



Am 1. Februar ist weiterhin die Pflicht zum Tragen von medizinischen Schutzmasken während des Aufenthalts in den Terminals in Kraft getreten. Erlaubt sind neben OP-Masken und FFP2-Masken auch Masken mit dem Standard KN95/N95 ohne Ausatemventil. Stoff- und Alltagsmasken, Schals und Gesichtsvisiere sind nicht mehr gestattet. FFP2-Masken können in der Apotheke am Airport Düsseldorf während der Öffnungszeiten zwischen 9 und 18 Uhr erworben werden. Medizinische Masken können Reisende und Besucher an einem Automaten auf der Abflugebene kaufen. Weiterhin gelten im gesamten Terminal die bekannten Abstands-und Hygieneregelungen. Desinfektionsspender stehen im gesamten Flughafenbereich zur Verfügung.