Flughafen Düsseldorf: Neues Corona-Testcenter mit Antigen-Schnelltests

Fluggäste und Menschen aus der Region können künftig am Flughafen Düsseldorf einen Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Airliners. Das Testzentrum wird von Centogene betrieben und soll noch Ende Januar eröffnen.

Noch Ende Januar soll am Flughafen Düsseldorf ein Antigen-Schnelltest-Zentrum eröffnen.

Aktuell bezieht Centogene bereits in der öffentlich zugänglichen Ankunftshalle des Bereichs A Räumlichkeiten, in welchen sich Flugreisende und Personen aus der Region auf das Coronavirus testen lassen können. Bei dem Test handelt es sich um einen PCR-Test, der mittels eines Rachenabstrichs entnommen und in einem Labor ausgewertet wird. Das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor. Die Anmeldung für den Test erfolgt entweder vor Ort oder online, anschließend muss ein gültiger QR-Code beim Termin vorgezeigt werden. Die Kosten belaufen sich auf 69 Euro pro Test. Mit dem neuen Testzentrum am Düsseldorfer Airport sollen auch Antigen-Schnelltests der Firma Centogene durchgeführt werden, die deutlich schneller ausgewertet werden können. Laut Aussage des Unternehmens sind die Schnelltests vor allem für die Einreise wichtig.



Testpflicht für Reisen in und aus Risikogebieten



Aktuell besteht für die Einreise in viele Länder eine Corona-Testpflicht. Auch viele Fluggesellschaften setzen bereits vor Abflug eine Testung voraus. Schon Mitte November führte Eurowings Antigen-Schnelltests auf ihren Flügen ein, deren Ergebnisse bereits nach 30 Minuten feststehen. Des Weiteren besteht für Einreisende nach Deutschland, die sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben, eine Testplicht. Für Reisende aus Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten muss der Nachweis eines negativen COVID-19-Tests bereits bei der Einreise nachgewiesen werden können. Das Testergebnis bei einer Rückkehr aus Risikogebieten muss spätestens 48 Stunden nach Einreise vorliegen.



Weitere Corona-Testzentren von Centogene



Deutschlandweit betreibt das Unternehmen an zwei weiteren Flughäfen Corona-Testzentren mit Schnelltest-Möglichkeit. Am Flughafen Frankfurt können Termine für PCR-Tests immer montags bis sonntags zwischen 6 und 22 Uhr, für Schnelltests zwischen 6 und 18 Uhr wahrgenommen werden. Die Teststation befindet sich am Fernbahnhof des Airports. Am Flughafen Hamburg können zwischen 7 und 20:30 Uhr Schnelltests in Terminal 1 auf der Ebene 2 durchgeführt werden.