Erfurt: Flughafen bietet Corona-Tests an

Am Flughafen Erfurt-Weimar hat am 29. April ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Erhältlich sind in der Einrichtung reguläre PCR-Tests sowie Antigen-Schnelltests, letztere werden ihm Rahmen von Bürgertests auch kostenfrei angeboten. Betrieben wird das neue Testcenter in Kooperation mit der CoCare GmbH.

Am Flughafen Erfurt-Weimar wurde ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. © Flughafen Erfurt-Weimar

Laut Pressemitteilung des Flughafens stehen die Dienste des Testzentrums sowohl Reisenden, als auch Bürgern der Region offen. Es befindet sich im Terminalgebäude des Airports und ist täglich zwischen 9 und 17:30 Uhr geöffnet. Für die Tests ist eine vorherige Terminvereinbarung auf der Homepage des Betreibers nötig. Angeboten werden zum einen PCR-Tests, deren negatives Resultat derzeit für viele Urlaubsländer als Einreisevoraussetzung gilt. In der Regel liegt das Ergebnis binnen 24 bis 48 Stunden vor.



Kostenfreie Bürgertests am Flughafen Erfurt



Zum anderen gibt es im neuen Testzentrum auch Antigen-Schnelltests. Diese werden entweder kostenpflichtig oder als Bürgertest, auf den jede Person mit gemeldetem Wohnsitz in Deutschland einmal pro Woche Anspruch hat, kostenfrei durchgeführt. Hierbei erhalten Getestete das Ergebnis in der Regel schon nach 20 Minuten. Mit dem neu eröffneten Testzentrum hofft der Flughafen Erfurt-Weimar, einen weiteren Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Region leisten zu können.



Was sind Bürgertests?



Seit dem 8. März 2021 ist in Deutschland die zum dritten Mal geänderte Version der Corona-Testverordnung in Kraft. Diese schreibt unter anderem den Anspruch eines kostenfreien Schnelltests pro Woche für jeden Bürger vor. Dies gilt nach Paragraph 4a der Verordnung auch, wenn die Person keine Symptome aufweist. Mit einem negativen Ergebnis ist es Bürgern beispielsweise möglich, je nach Region Friseurtermine wahrzunehmen oder per Click-and-Meet einkaufen zu gehen. Für die meisten Urlaubsreisen sind die Antigen-Schnelltests jedoch nicht ausreichend, viele Länder bestehen nach wie vor auf einem negativen PCR-Test.