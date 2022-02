Flughafen Frankfurt: Skyline bis 20. März außer Betrieb

Am Flughafen Frankfurt am Main müssen Passagierinnen und Passagiere noch bis Ende März auf die Hochbahn Skyline verzichten. Das Transportsystem, welches eigentlich zwischen Terminal 1 und 2 verkehrt, wird voraussichtlich noch bis zum 20. März gewartet und steht deshalb still. Als Ersatz fährt ein Shuttlebus.

Die Skyline am Frankfurter Flughafen ist bis zum 20. März außer Betrieb. © Fraport AG

Wie der Flughafen Frankfurt auf seiner Homepage bekanntgibt, finden vom 31. Januar bis zum 30. März 2022 Baumaßnahmen an der Skyline statt, weshalb deren Service während dieser Zeit aussetzen muss. Umsteigepassagiere und -passagierinnen im Non-Schengen-Transitbereich können stattdessen einen Busersatzverkehr zwischen den Hallen B, E und Z nutzen. Dabei wird zusätzliches Personal bereitstehen, um den Fluggästen bei Bedarf weiterzuhelfen.



Regulärer Shuttlebus weiter im Einsatz



Passagiere und Passagierinnen, die im öffentlichen Bereich zwischen den Terminals 1 und 2 umsteigen, können weiterhin den regulären Busshuttle nutzen. Er verkehrt alle zehn bis 15 Minuten zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die gut erkennbaren gelben Busse sind kostenfrei und halten am Fernbahnhof, vor den Terminals 1 und 2 sowie am Busparkplatz P36 für Fernbusse.



Über die Skyline am Frankfurter Flughafen



Die Skyline wurde 1994 am Flughafen Frankfurt in Betrieb genommen. Das Transportsystem verkehrt vollautomatisch auf einer Streckenlänge von 3,8 Kilometern und hält an vier Stationen. An Terminal 1 werden die Flugsteige A und Z, B, C (diese ist nur für Fluggäste nutzbar) bedient, an Terminal 2 die Flugsteige D und E. Für Reisende, die am Fern- oder Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens ankommen, ist die Station bei Gate B des Terminals 1 günstig gelegen. Zu Stoßzeiten hat die Skyline eine Frequenz von 90 bis 150 Sekunden, bei geringerem Passagieraufkommen fährt sie alle drei bis fünf Minuten.