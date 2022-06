Flughafen Frankfurt empfiehlt Vorabbuchung von Parkplätzen

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rät Reisenden, sich in diesem Sommer bereits vorab einen Parkplatz am Airport zu buchen. Täglich werden bis zu 200.000 Passagierinnen und Passagiere erwartet, denen lediglich 14.000 Stellplätze gegenüberstehen. Zudem kann bei der Vorabbuchung gespart werden.

Der Flughafen Frankfurt empfiehlt Fluggästen die Vorabbuchung von Parkplätzen. © Fraport AG

Die 14.000 vorhandenen Parkplätze in den Parkhäusern des Flughafens können aufgrund des erhöhten Passagieraufkommens im Sommer innerhalb kurzer Zeit besetzt sein. Eine Online-Buchung im Voraus über die offizielle Website des Airports sichert Urlauberinnen und Urlaubern, die mit dem Auto zum Flughafen Frankfurt reisen, jedoch einen freien Stellplatz in einem der beiden Terminalparkhäuser. Zudem profitieren Fluggäste von einem günstigeren Onlinetarif, sodass sie weniger zahlen müssen als direkt vor Ort. Die Zahlung des Parkplatzes erfolgt dabei per Kreditkarte oder bequem über Paypal. Anschließend erhalten Autofahrerinnen und Autofahrer einen QR-Code zugesendet, der bei der Ein- und Ausfahrt am Parkhaus gescannt wird. Unter den Stellplätzen in den Parkhäusern, die in fußläufiger Entfernung zum Check-in sowie zur Gepäckausgabe liegen, finden sich auch Parkplätze für E-Autos.



Anreise alternativ mit öffentlichen Verkehrsmitteln



Je nach Möglichkeit empfiehlt die Fraport AG Fluggästen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der größte Verkehrsflughafen Deutschlands sei hervorragend an das Nah- und Fernverkehrsnetz der deutschen Bahn angebunden, zudem sei auch eine einfache Anreise mit Fernbussen möglich. Jeden Tag werden durchschnittlich etwa 1.300 Verbindungen vom und zum Frankfurter Flughafen angeboten. Davon entfallen etwa 220 auf Fernzüge, 250 auf Regionalbahnen und 850 auf Linien- und Fernbusse.



Großer Andrang auch im Kurzhaltebereich



Wer Passagierinnen und Passagiere nur zum Flughafen bringen möchte, kann die Kurzhaltebereiche nutzen, die jeweils an den Terminals zu finden sind. Auch hier rechnet der Flughafenbetreiber jedoch mit einem höheren Verkehrsaufkommen. In jedem Fall müssen die Terminalvorfahrten freigehalten werden. Um in diesem Bereich für etwas Entlastung zu sorgen, können auch kurzfristig die Parkhäuser und Tiefgaragen des Airports genutzt werden. Es empfiehlt sich stets, die Anreise mit einem ausreichenden Zeitpuffer einzuplanen.