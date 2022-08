ICE-Halt am Flughafen Frankfurt entfällt bis 2. September

Reisende, die mit der Bahn zum Frankfurter Flughafen anreisen möchten, müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilt, entfällt der ICE-Halt am Airport Frankfurt bis Freitag, den 2. September. Als Alternativen werden die verbliebenen Fernverkehrszüge sowie der Regionalverkehr und S-Bahnen genannt.

Der ICE-Halt am Flughafen Frankfurt am Main entfällt bis 2. September.

Auf der Fernverkehrsstrecke des ICE zwischen Dresden, Leipzig, Erfurt, Frankfurt und Wiesbaden führt ein Personalausfall zu Einschränkungen. Die Stopps am Airport von Frankfurt am Main sowie am Hauptbahnhof Mainz entfallen in den kommenden Tagen. Insbesondere Flugreisende mit geplanten Verbindungen zum oder vom größten Drehkreuz Deutschlands in Frankfurt trifft dies. Weitere Züge des Fernverkehrs sollen jedoch weiterhin plangemäß halten. Als Ausweichmöglichkeit stehen laut Mitteilung der Bahn auch die S-Bahnlinien S8 und S9 sowie der Regionalverkehr zur Verfügung. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren und gegebenenfalls rechtzeitig auf Alternativen ausweichen, um ihre Flüge zu erreichen.



Personalausfall bei der Bahn auf der Strecke zum Frankfurter Flughafen



Grund für die Einschränkungen ist ein kurzfristiger Personalausfall in Mainz-Bischofsheim, wie es in der Meldung der Bahn heißt. Demnach wird der Entfall der Stopps bis voraussichtlich Freitag andauern. Reisenden ist anzuraten, sich auch danach ausgiebig über den Status geplanter ICE-Verbindungen zu informieren.



Stau auf den Straßen zum Flughafen FRA



Durch den Wegfall von Zügen steigen womöglich viele Reisende auf Autos oder Busse um. Daher kann mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, Wartezeiten und Staus auf den Routen zum Airport gerechnet werden. Reisenden, die alternativ auf die Straße ausweichen, ist es daher angeraten, mehr Zeit als üblich einzuplanen. Das betrifft vor allem die Flughafen-Zufahrten entlang der A3 und A5.