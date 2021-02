Flughafen Graz: Corona-Test neu im Angebot

Am Flughafen Graz wurde ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. In einer sogenannten Teststraße können sich Reisende als auch Nicht-Passagiere mittels PCR- und Antigen-Test auf das Coronavirus testen lassen. Für die Kosten müssen testwillige Personen allerdings selbst aufkommen.

Die Teststraße befindet sich innerhalb des Terminals des Grazer Airports und wird von den Unternehmen Hygienicum Graz und der nyr Consulting GmbH betrieben. In erster Linie können hier Reisende, aber auch Nicht-Fluggäste für 69 Euro einen PCR-Test und für 33 Euro einen Antigen-Schnelltest durchführen. Wie die Geschäftsführer des Flughafens Graz, Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, berichten, sollen stringente Teststrategien neben den COVID-19-Impfungen in den kommenden Monaten dazu beitragen, bestehende Reisebeschränkungen zu lockern und damit Geschäfts- und Privatreisen ermöglichen.



Spezifische Öffnungszeiten für PCR-Tests



Sowohl für die Durchführung eines PCR-Tests als auch Antigen-Schnelltests kann vorab online ein Termin vereinbart werden. Während das Ergebnis des Schnelltests vor Ort bereits nach etwa 15 Minuten vorliegt, muss das Ergebnis des PCR-Tests im Labor ausgewertet werden. Je nachdem, wann Reisende das Ergebnis wünschen, sind bestimmte Öffnungszeiten zu berücksichtigen: Wer sein PCR-Testergebnis noch am selben Tag bis spätestens 20 Uhr vorliegen haben möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 8 und 11 Uhr vormittags testen lassen. Wer sich montags bis donnerstags zwischen 11:01 und 16 Uhr testen lässt, erhält das Ergebnis bis spätestens 20 Uhr des Folgetags. Samstags und sonntags werden keine PCR-Tests durchgeführt.



Winterflugplan 2021 des Flughafen Graz



Aktuell verbindet der Flughafen Graz Reisende nonstop mit drei Destinationen in Europa. Zum einen werden tägliche regionale Flüge in die österreichische Hauptstadt Wien durchgeführt. Des Weiteren besteht immer samstags und dienstags eine Verbindung nach Amsterdam. Montags geht es nach Schweden an den Are Östersund Airport in der zentralschwedischen Provinz Jämtlands Iän.