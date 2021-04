Flughafen Hamburg mit 13 Griechenland-Zielen

Das Streckennetz des Flughafens Hamburg gewinnt zum Sommer 2021 weiter an Größe. Die ansässigen Fluggesellschaften bauen ihre Verbindungen nach Griechenland weiter aus. 13 griechische Regionen werden künftig direkt ab Hamburg erreichbar sein, berichtet der Flughafen Hamburg.

Im Sommer 2021 sind ab Hamburg 13 griechische Ziele erreichbar.

Griechenland-Fans können sich über die Verbindungen in zahlreiche beliebte Urlaubsregionen freuen. Die Inseln Korfu, Kos und Rhodos sind im kommenden Sommer ebenso direkt ab Hamburg erreichbar wie die Ziele Mykonos und Santorini. Heraklion, die Hauptstadt der Insel Kreta, wird ebenfalls bedient.



Weitere Ziele ab Hamburg



Außerdem im Flugplan sind die Orte Kalamata am Messenischen Golf, Preveza an der Westküste Griechenlands sowie Chania auf der Insel Kreta. Die Eilande Samos im Ägäischen Meer und Zakynthos im Ionischen Meer sind ebenfalls direkte Ziele ab Hamburg. Ergänzt wird das Flugangebot durch Direktflüge in die Großstädte Thessaloniki und Athen auf dem griechischen Festland. Ab dem Airport Hamburg sind derzeit im Sommer bis zu 47 Flüge nach Griechenland pro Woche geplant. Bedient werden die Ziele von den Airlines Aegean, Condor und Eurowings.



Einreise nach Griechenland



Deutschen Urlaubern ist die Einreise nach Griechenland unter Vorlage eines maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Tests aktuell gestattet. Die Testpflicht gilt für Reisende ab fünf Jahren. Bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen benötigen keinen Testnachweis. Kostenfreie Schnelltests werden jedoch in Einzelfällen bei der Ankunft in Griechenland durchgeführt. Einreisende aus EU-Staaten und dem Schengen-Raum mit vollständiger Impfung oder negativem Testergebnis unterliegen keiner Quarantänepflicht in Griechenland. Dies gilt für Einreisen auf dem Luftweg über die Airports Athen, Chania, Heraklion, Korfu, Kos, Mykonos, Rhodos, Santorini oder Thessaloniki oder für den Landweg über Promachonas und Nymfaia. Weiterhin müssen Einreisende spätestens 24 Stunden vor Abreise nach Griechenland ein Passenger Locator Formular ausfüllen. Als Bestätigung wird ein QR-Code per E-Mail zugeschickt, der beim Check-in vorgezeigt werden muss. Griechenland gilt derzeit vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet, durch das Auswärtige Amt besteht eine Reisewarnung.