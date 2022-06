Flughafen Hamburg: Streik am 1. Juli

Am Flughafen Hamburg wurde für den 1. Juli ein 24-stündiger Streik angekündigt. Aufgerufen hat zu der Protestaktion die Gewerkschaft Verdi, ab der Frühschicht soll das Personal der Instandhaltung die Arbeit niederlegen. Die Auswirkungen auf den Flugbetrieb sind bisher noch nicht abzusehen.

Am Airport Hamburg droht am 1. Juli ein Streik des Instandhaltungspersonals. © Flughafen Hamburg

Beteiligen sollen sich an dem Streik am Freitag die Beschäftigten der Real Estate Maintenance (RMH), welche sich an dem Hamburger Airport um die Wartung der Gepäckbeförderungstechnik, der Pisten und weiterer technischer Infrastrukturen kümmern. Verdi kündigte die Aktion am heutigen Mittwoch an, sie will damit eine Erhöhung der Löhne um 8,5 Prozent über zwölf Monate durchsetzen. Über die Streikbeteiligung und die konkreten Auswirkungen auf den Flugbetrieb ist derzeit noch nichts bekannt. Für Reisende ist es ratsam, sich vorab über den Status ihrer gebuchten Verbindung zu informieren.



Herausforderungen am Hamburger Flughafen



Der Airport Hamburg kämpft seit Wochen mit einer dünnen Personaldecke, weshalb Passagiere und Passagierinnen häufig längere Wartezeiten als üblich in Kauf nehmen müssen. Zuletzt sorgten große Kofferberge für Schlagzeilen, die ihren Besitzern und Besitzerinnen nachgeliefert wurden und nun auf die Zustellung warten. Nach Medienberichten haben sich inzwischen hunderte Gepäckstücke angesammelt. Da ab der kommenden Woche in den nahen Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Schulferien beginnen, droht eine Verschärfung der Lage.



Auch Streik am Flughafen Marseille



Nicht nur in der Hansestadt droht am 1. Juli eine Beeinträchtigung des Flugverkehrs durch einen Streik. Auch in Südfrankreich wurde ein Ausstand angekündigt: Am Flughafen Marseille Provence wollen die Sicherheitsbediensteten am Freitag um 6 Uhr die Arbeit niederlegen, andauern soll die Aktion bis zum 4. Juli ebenfalls um 6 Uhr. Auch die Mitarbeiter der Fluggesellschaft Air France sind am 1. Juli von 10 bis 14 Uhr zum Streik aufgerufen. In der Folge kann es zu Störungen des Flugbetriebs an dem südfranzösischen Airport kommen.