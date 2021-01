Flughafen Innsbruck schließt im Herbst für vier Wochen

Der Flughafen Innsbruck muss im Herbst 2021 für einen Monat schließen. Die Sperrung wird am 20. September beginnen und bis einschließlich 18. Oktober andauern. Die Piste des Flughafens muss einer umfassenden Sanierung unterzogen werden, da sich die oberen Asphaltschichten in einem schlechten Zustand befinden. Die Start- und Landebahn des Flughafens Innsbruck wird bereits seit Jahrzehnten betrieben.

Der Flughafen Innsbruck schließt im Herbst 2021 für vier Wochen.

Insgesamt werden voraussichtlich rund 40.000 Tonnen Asphalt abgetragen: 14 Zentimeter Asphalt werden entfernt, zwölf Zentimeter neu aufgetragen. Eine Fläche von 140.000 Quadratmetern wird neu asphaltiert. Dies entspricht einer Größe von etwa 19 Fußballfeldern. Auch die Elektroinstallation im Bereich der Start- und Landebahn soll im Zuge der Sanierung modernisiert werden. Die Pistenbefeuerung wird mit einer neuen LED-Technologie energiesparender und moderner. Das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf etwa 16,8 Millionen Euro.



Ablauf der Sanierungsmaßnahmen



Im März und April soll bereits mit Vorarbeiten begonnen werden. So starten die Sanierungsarbeiten zunächst mit kleinen Grabungsarbeiten neben der Piste und mit dem Einbau von Schächten für die künftige Pistenbefeuerung. Die Arbeiten werden nachts, außerhalb der Betriebszeiten, stattfinden. Auf der Nordseite des Flughafens, im Bereich der Kranebitter Allee, wird dann von Mitte August bis Mitte September die Baustelle eingerichtet und mit den Vorbereitungsarbeiten für die eigentliche Sanierung begonnen. Zum Beispiel wird die Baustelle eine eigene provisorische Zufahrtsstraße erhalten. Sanierungsstart für die Piste ist der 20. September. Von Montag bis Sonntag von 6 bis 22 Uhr wird dann an der Start- und Landebahn gebaut. Der Flughafenbetrieb ist in dieser Zeit nicht möglich, somit bleibt der Flughafen für vier Wochen geschlossen. Die Wiederaufnahme des Flugbetriebs ist für den 19. Oktober geplant. Im Anschluss wird die eingerichtete Baustelle bis Mitte November 2021 zurückgebaut.