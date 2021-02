Flughafen Köln: Mehr Corona-Test-Möglichkeiten ab 1. Februar

Am Flughafen Köln/Bonn eröffnet ein neues Corona-Testzentrum. Dieses nimmt seinen Betrieb am 1. Februar auf. Neben Passagieren können auch Personen ohne gebuchten Flug vom kostenpflichtigen Angebot Gebrauch machen.

Am Flughafen Köln/Bonn eröffnet ein neues Corona-Testzentrum. © Köln Bonn Airport

Betrieben wird das neue Testzentrum am Flughafen Köln/Bonn durch Centogene. Das Unternehmen ist bereits an weiteren Flughäfen, wie zum Beispiel dem Flughafen Frankfurt am Main, tätig. Durchgeführt werden zunächst nur PCR-Tests mit Bereitstellung des Ergebnisses innerhalb von 24 Stunden. Antigen-Schnelltests sowie PCR-Tests mit Befundung innerhalb von acht Stunden sollen jedoch ebenfalls ins Angebot aufgenommen werden. Das Testzentrum steht im öffentlichen Bereich des Terminal 2 bereit. Geöffnet ist es täglich von 7 bis 21 Uhr. Die Öffnungszeiten werden zudem je nach Flugplan verlängert.



Ablauf der Testung



Personen, die einen Test durchführen lassen möchten, können sich vorab auf der Centogene-Website registrieren. Dies ist auch vor Ort mobil oder über einen der bereitgestellten Computer möglich. Die Proben werden durch geschultes Personal entnommen und zur Analyse in ein Labor gebracht. Das Ergebnis erhalten die Getesteten über das Corona-Testportal von Centogene innerhalb von 24 Stunden. Dieses ist auch mit der Corona-Warn-App verbunden.



Verschärfte Maskenpflicht tritt in Kraft



Zum 1. Februar tritt außerdem die Pflicht zum Tragen von medizinischen Schutzmasken während des Aufenthalts in den Terminals in Kraft. Gestattet sind neben OP-Masken auch FFP2-Masken und Masken mit dem Standard KN95/N95. Stoffmasken dürfen nicht mehr verwendet werden. Die Maskenpflicht besteht für Reisende und sonstige Personen ab dem sechsten Lebensjahr. Im Flughafen Köln/Bonn gelten weiterhin die bekannten Abstands-und Hygieneregeln. Desinfektionsspender stehen im gesamten Flughafenbereich zur Verfügung. Auch Masken sind an Automaten verfügbar. Aktuell wird nur das Terminal 1 für Abflüge und den Check-in genutzt. Terminal 2 wird bis auf weiteres weder für den Check-in noch die Sicherheitskontrolle bedient.