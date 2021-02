Flughafen Mallorca: Corona-Test voraussichtlich ab Mitte März erhältlich

Am Flughafen Palma de Mallorca entsteht ein neues Corona-Testzentrum. Abfliegende Passagiere sollen hier die Möglichkeit bekommen, sich mittels PCR- oder Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Eröffnung verzögert sich allerdings bis voraussichtlich Mitte März, so die Mallorcazeitung.

Das neue Testzentrum wird sich im Abflugbereich des Airports befinden und von dem Unternehmen Eurofins Megalab betrieben. Künftig können sich hier alle abfliegenden Passagiere auf das Coronvirus testen lassen, für ankommenden Flugreisende soll das Zentrum nicht zur Verfügung stehen – Reisende aus ausländischen Risikogebieten müssen weiterhin bereits vor Abflug ein negatives PCR- oder TMA-Testergebnis für die Einreise nach Spanien vorweisen. Die Eröffnung des Testzentrums verzögert sich nach Aussage des Testzentrum-Betreibers noch bis voraussichtlich Mitte März. Weitere Informationen sollen in den kommenden Tagen folgen.



Kosten für Corona-Test



Abfliegende Passagiere werden im Testzentrum des Flughafens Palma de Mallorca die Möglichkeit haben, sich sowohl mittels PCR- als auch Antigen-Test auf das Coronavirus testen zu lassen. Medienberichten zufolge sollen sich die Kosten für einen PCR-Test auf einen Preis zwischen 58 und 70 Euro belaufen. Für einen Antigen-Test fallen Kosten zwischen 24 und 29 Euro an. Nach Aussage des Flughafenbetreibers Aena werden sich die Preise für die Tests am Markt orientieren.



Spanien nicht mehr Hochinzidenzgebiet



Erst am vergangenen Freitag, den 19. Februar, hat das Robert Koch-Institut die Herabstufung Spaniens von einem Hochinzidenzgebiet zu einem Risikogebiet bekanntgegeben. Diese ist seit dem 21. Februar gültig. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes müssen Rückreisende nach Deutschland nun nicht mehr vor Abflug in Spanien einen negativen Corona-Test vorlegen. Jetzt reicht es aus, wenn bis spätestens 48 Stunden nach Einreise ein negativer Test nachgewiesen wird. Eine digitale Reiseanmeldung vor der Rückreise ist allerdings weiterhin verpflichtend, ebenso bleibt die zehntägige Quarantäneregelung bestehen.