Flughafen Memmingen: Sommerflugplan 2021 veröffentlicht

Mit rund 40 Destinationen hat der Flughafen Memmingen seinen Sommerflugplan 2021 veröffentlicht. Vom Allgäuer Airport geht es unter anderem zu den Sonnenzielen Algarve und Mallorca, welche überwiegend von der Billigfluggesellschaft Ryanair angeflogen werden. Der Flugplan tritt am Sonntag, den 28. März, in Kraft und ist bis zum 21. Oktober 2021 gültig.

Der Flughafen Memmingen hat seinen Sommerflugplan 2021 bekanntgegeben.

Vom Flughafen Memmingen geht es im kommenden Sommer überwiegend in den Süden und Osten Europas. Neben zahlreichen Verbindungen nach Spanien und Portugal – darunter Porto, Lissabon und Faro – finden Passagiere auch Flüge auf die griechische Insel Kreta, ins französische Korsika, ins italienische Catania und Palermo sowie ins kroatische Zadar. Weiterhin stehen unter anderem Verbindungen nach Rumänien, Georgien, Bulgarien sowie in die britische Hauptstadt London auf dem Programm. Des Weiteren geht es ab 1. Juli erstmalig ins finnische Lappeenranta. Immer donnerstags und sonntags wird die Stadt im Norden Europas mit wöchentlichen Rotationen angeflogen.



Von Memmingen nach Mallorca und an die Algarve



Angesichts der aufgehobenen Reisewarnung für die Balearen finden Reisende nach Mallorca bereits ab Ende März regelmäßige Verbindungen nach Palma. So wird ab dem 26. März immer montags und freitags eine wöchentliche Verbindung bereitgestellt, ab Juni und Juli geht es dann auch an den restlichen Wochentagen auf die Baleareninsel. Auch die Algarve darf sich über Verbindungen von und zum Allgäuer Airport freuen: Ab April geht es mittwochs und sonntags nach Faro, ab Juli zusätzlich noch an Freitagen.



Flüge für den Winter 2021/2022



Neben einem umfassenden Flugplan für diesen Sommer finden Reisende mit Ryanair und Corendon bereits Informationen zu Flügen für den kommenden Herbst und Winter ab Memmingen. Demnach können Fluggäste vom 3. November an in Richtung Marrakesch starten. Weiterhin geht es unter anderem nach Fuerteventura und Hurghada.