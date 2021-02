Flughafen Münster: Corona-Test ab sofort erhältlich

In Nordrhein-Westfalen hat ein weiteres Corona-Testzentrum eröffnet. Am Flughafen Münster/Osnabrück, kurz FMO, können sich Passagiere wie auch Menschen aus der Region fortan auf das Coronavirus testen lassen. Wie die Flughafen-Website berichtet, stehen ein PCR- wie auch Schnelltest zur Verfügung.

Am Flughafen Münster/Osnabrück wurde ein Corona-Testzentrum eröffnet.

Das neu eröffnete Corona-Testzentrum befindet sich im Terminal 2 des FMO. Dieses wird von der Firma CoCare GmbH betrieben und bietet sowohl einen PCR- wie auch Schnelltest an. Dabei wird Flugreisenden sowie weiteren testwilligen Personen aus der Region empfohlen, einen Termin auf der Unternehmenswebsite zu vereinbaren, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Für einen PCR-Test, dessen Ergebnis innerhalb von 24 Stunden per E-Mail vorliegt, sind 79,90 Euro zu entrichten. Ein Schnelltest kostet 39,90 Euro.



Flugziele des FMO



Flugziele, die der Airport bedient, befinden sich überwiegend im europäischen Raum. Der Winterflugplan 2021 umschließt unter anderem die türkischen Urlaubsdestinationen Antalya und Izmir, die kanarischen Inseln Teneriffa und Gran Canaria sowie Palma de Mallorca. Der Sommerflugplan für die Saison 2021 erweitert das Flugangebot in die Türkei um die Städte Ankara, Adana, Kayseri und Zonguldak. Ebenso wird das ägyptische Urlaubsziel Hurghada bedient, wie auch die griechischen Inseln Kos und Rhodos. Kanaren-Urlauber finden zudem Verbindungen nach Fuerteventura und Lanzarote.



Aktuelle Einreisebestimmungen in und aus Risikogebieten



Aufgrund der Corona-Pandemie gelten für die meisten Ziele Einreisbeschränkungen. So werden von Seiten des Robert Koch-Instituts unter anderem die Türkei als Risikogebiet, Spanien sogar als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Passagiere sollten sich demnach bereits vor Reiseantritt über die jeweiligen Einreisebestimmungen informieren. Für die Rückkehr nach Deutschland gelten aktuell ebenso strenge Maßnahmen: Wer sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten hat, muss sich vor Ankunft online registrieren. Ebenso besteht eine Test- und Quarantänepflicht.