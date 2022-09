Flughafen Münster schließt für zwei Wochen im November

Der Flughafen Münster/Osnabrück stellt im November für etwas mehr als zwei Wochen den Flugbetrieb komplett ein. Aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Start- und Landepiste schließt der Airport am 14. November um 7 Uhr und öffnet erst am 30. November um 20 Uhr wieder. Da die am Flughafen operierenden Airlines und die beteiligten Reiseveranstalter bereits informiert sind und ihre Flugpläne an die Schließung angepasst haben, kommt es jedoch zu keinen kurzfristigen Änderungen für Passagiere und Passagierinnen.

Im Zuge der Pistensanierung soll die Deckschicht der Start- und Landebahn auf einer Fläche von 30 mal 2.170 Metern fünf Zentimeter tief abgetragen werden. Stellenweise ist zudem die Abfräsung der Asphaltbefestigung bis zu einer Tiefe von 45 Zentimetern notwendig, um das Leerrohrsystem für die Befeuerung erneuern zu können. Die Deckschicht wird anschließend neu aufgebracht. Darüber hinaus umfassen die Baumaßnahmen eine vollständig neue Bahn- und Anflugbefeuerung aus westlicher Richtung, die aus rund 760 energieeffizienten LED-Lampen bestehen wird. Davon erhofft sich der Airport Münster/Osnabrück eine jährliche Ersparnis von circa 230.000 Kilowattstunden Strom. Insgesamt werden für die Baumaßnahmen rund 10 Millionen Euro ausgegeben, aufgrund des Projektumfangs ist eine Durchführung bei laufendem Betrieb nicht möglich.



CO2-neutraler Betrieb bis 2030



Nach eigenen Angaben stehen Umweltschutz und Nachhaltigkeit weit oben auf der Agenda des Airports Münster/Osnabrück. Noch innerhalb dieses Jahrzehnts soll der Flughafen CO2-neutral betrieben werden, wofür die Emissionen nach dem aktuellen Stand der Technik reduziert und verbleibende, nicht vermeidbare CO2-Ausstöße ausgeglichen werden. Auch die aktuellen Baumaßnahmen stehen teilweise im Zeichen einer Verbesserung der Umweltverträglichkeit.



Attraktive Ziele im Winterflugplan 2022/2023



Vor und nach den Bauarbeiten bietet der FMO im kommenden Winterflugplan mehrere Sonnenziele an. Dem Münsteraner Winter entfliehen können Passagierinnen und Passagiere beispielsweise auf die Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa, zudem gibt es Direktverbindungen nach Palma de Mallorca. Im beliebten Winterziel Ägypten ist der Badeort Hurghada nonstop ab Münster/Osnabrück erreichbar, in der Türkei das sonnige Antalya.