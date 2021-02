Flughafen Rom-Fiumicino wird ausgebaut

Roms Flughafen-Fiumicino soll weiter wachsen. Der bereits jetzt größte Airport Italiens wird gemäß aktueller Ausbaupläne eine neue Landebahn sowie ein weiteres Terminal erhalten. Dies berichtet das Luftfahrt-Nachrichtenportal Aerotelegraph unter Berufung auf die italienische Website Italia Vola.

Der Flughafen Rom-Fiumicino wird bis 2046 deutlich erweitert. © ADR

Demnach stellen die Pläne langfristige Erweiterungen mit einem Investitionswert von 8,2 Milliarden Euro in Aussicht, die in den kommenden 25 Jahren umgesetzt werden sollen. Sie beinhalten beispielsweise den Bau einer weiteren Landepiste im östlichen Bereich des Airports, welche die drei bereits vorhandenen ergänzen soll. Zusätzlich ist die Errichtung eines weiteren Terminals vorgesehen, das künftig die Gates K, L und M beherbergt. Auf diese Weise kann die Kapazität der Passagierabfertigung in Rom-Fiumicino deutlich gesteigert werden.



Mehr Passagiere auf Langstreckenflügen



Darüber hinaus wird es künftig mehr Flugsteige für Reisende zu Fernzielen geben. Diese sollen im Westabschnitt des Flughafens unter der Bezeichnung „H“ entstehen. Parallel zu den neuen Abfertigungsbereichen werden auch die Verkehrsanbindungen erweitert, um die Passagiere zu befördern. Fluggäste der neuen Gates K bis M können per Bahn von den übrigen Terminals anreisen, auch der Flughafen selbst wird mit zwei neuen Zuglinien an die Städte der Umgebung angebunden.



Über den Flughafen Rom-Fiumicino



Roms größter Airport ist die Basis der italienischen Nationalfluggesellschaft Alitalia. Er fertigte an den beiden Terminals vor der Corona-Pandemie jährlich bis zu 43,5 Millionen Passagiere ab, verzeichnete im Jahr 2020 durch die virusbedingten Einschränkungen jedoch einen Rückgang von 80 Prozent. Regulär haben rund 100 Airlines Rom-Fiumicino „Leonardo da Vinci“ in ihr Streckennetz eingebunden, Reisende haben die Wahl zwischen zahlreichen Direktzielen in Europa, Amerika, Afrika und Asien.