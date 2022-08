Flughafen Amsterdam Schiphol entschädigt für verpasste Flüge

Der Flughafen Schiphol in Amsterdam will Passagierinnen und Passagiere, die aufgrund außergewöhnlich langer Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen ihre Flüge verpasst haben, finanziell entschädigen. Geplant sind Zahlungen an Betroffene, die ihre Verbindungen zwischen dem 23. April und dem 11. August 2022 nicht erreichten. Um beispielsweise die Kosten für einen Ersatzflug, Umbuchungen oder ein nötiges Hotelzimmer erstattet zu bekommen, können Reisende noch bis zum 30. September einen Antrag an den Flughafen stellen.

Der Flughafen Schiphol in Amsterdam will Passagiere für durch lange Wartezeiten verpasste Flüge entschädigen. © Flughafen Amsterdam-Schiphol

Amsterdam Schiphol gehörte in den vergangenen Monaten zu den am stärksten vom europäischen Flugchaos betroffenen Flughäfen. Besonders an den Security Checks bildeten sich teils Warteschlangen, die bis vor das Airportgebäude reichten und zu stundenlangem Anstehen führten. Trotz rechtzeitiger Ankunft am Flughafen verpassten deshalb viele Reisende ihren Flieger und konnten erst mit Verspätung in den Urlaub starten, was Schiphols CEO Dick Benschop sehr bedauert. Aus diesem Grund teilte der Airport nun mit, betroffene Fluggäste zumindest für ihre finanziellen Verluste entschädigen zu wollen.



Antrag auf Kostenerstattung bis 30. September



Noch bis Ende September haben Passagierinnen und Passagiere Zeit, um auf dem Portal Schiphol.nl/Compensation ihre Ansprüche auf Entschädigung geltend zu machen. Erstattet werden auf diese Weise zum Beispiel die Kosten für die Umbuchung eines Fluges, die Buchung einer Ersatzverbindung oder auch für ein alternatives Beförderungsmittel zum Zielort. Zudem will der Flughafen die Unterkunftskosten übernehmen, wenn Reisende ungeplant in der Nähe des Flughafens übernachten mussten, sowie die Ausgaben für Unterkunft, Transport oder Aktivitäten am Zielort, die sie verpasst haben und nicht mehr stornieren konnten. Voraussetzung ist, dass der aufgrund der ungewöhnlichen Wartezeit verpasste Flug zwischen dem 23. April und dem 11. August dieses Jahres stattgefunden hat.



Begrenzte Passagierzahlen in Schiphol



Um dem Flugchaos durch Personalengpässe Herr zu werden, hat der Airport Amsterdam Schiphol bereits seit Juli seine Passagierkapazitäten angepasst. Gemeinsam mit den am Standort operierenden Airlines wurden noch nicht verkaufte Tickets vom Markt genommen und der Flugplan bestmöglich optimiert, um das Passagieraufkommen besser zu verteilen. Darüber hinaus zahlen die Sicherheitsunternehmen einen Sommerzuschlag, um bestehende Mitarbeitende zu halten und neue zu gewinnen.