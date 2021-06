Flughafen Amsterdam-Schiphol: Keine Testpflicht bei Transit mehr

Die niederländische Regierung hat zum 1. Juni 2021 eine Lockerung für Transitpassagiere erlassen. Fluggäste, die am Airport Amsterdam-Schiphol umsteigen, unterliegen künftig keiner Testpflicht mehr. Wie das Luftfahrtportal Aerotelegraph berichtet, gilt dies für Personen, die den Flughafen während ihres Transits nicht verlassen.

Passagiere müssen nach der neuen Regelung keinen Corona-Test mehr vorweisen, sofern sich ihre Umsteigezeit auf weniger als 24 Stunden beläuft und sie sich innerhalb des Flughafens aufhalten. Ein mitgeführtes Testergebnis bleibt während der gesamten Transitzeit gültig, dies umfasst auch mögliche Flugverspätungen. Einfluss auf die individuellen Einreisebestimmungen der Zielländer hat die Regelung der Niederlande jedoch nicht.



Einreise in die Niederlande



Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen schreibt, müssen alle Reisenden ab 13 Jahren einen negativen PCR-Test nachweisen. Dieser darf maximal 72 Stunden alt sein darf und ist unabhängig vom Beförderungsmittel. Flugreisende müssen zudem ein Gesundheitsformular ausfüllen und bei sich führen. In den Niederlanden angekommen, sollen sich Reisende aus Hochrisikogebieten dringend in eine zehntägige Hausquarantäne begeben.



Zahlreiche Ziele ab Amsterdam-Schiphol



Der Flughafen Schiphol nahe der niederländischen Hauptstadt Amsterdam gilt als einer der größten Airports Europas. Er verbindet sowohl zahlreiche europäische als auch internationale Reiseziele miteinander. Eine Basis am Flughafen Schiphol hat unter anderem die niederländische Airline KLM. Sie verfügt über ein großes Streckennetz, welches stetig erweitert wird. So fliegt KLM seit Mitte Mai 2021 bis zu sieben Mal pro Woche nach Belgrad. Ab dem 26. Juni 2021 kommen mit Dubrovnik, Palma de Mallorca und Verona drei weitere europäische Ziele hinzu. Zu Beginn des Winterflugplans 2021 sollen sechs internationale Sonnenziele folgen. Ab Ende Oktober können Reisende sowohl auf die Karibikinsel Barbados als auch nach Trinidad und Tobago und Orlando im US-Bundesstaat Florida fliegen. Cancún in Mexiko wird ebenso ins Streckennetz aufgenommen wie Phuket in Thailand. Eine Verbindung in die kenianische Stadt Mombasa komplettiert die Streckenerweiterung zum Winter 2021.