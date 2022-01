Flughafen Stuttgart: Mehr Zeit in Kiss & Fly-Zone

Der Flughafen Stuttgart erweitert die kostenfreie Haltezeit für das Absetzen von Fluggästen direkt vor den Terminals. Die Kiss & Fly-Zone darf künftig bis zu acht Minuten gratis genutzt werden, zuvor waren es nur drei Minuten. Wer mehr Zeit benötigt, kann gegen Gebühren bis zu 30 Minuten dort halten.

Am Flughafen Stuttgart darf künftig bis zu acht Minuten gratis in der Kiss & Fly-Zone gehalten werden. © Flughafen Stuttgart

Die neue Regelung für die Zufahrt zur Abflugebene gilt ab dem 18. Januar, wie der Flughafen in einer Pressemitteilung bekanntgibt. Demnach sind acht Minuten Aufenthalt in der sogenannten Kiss & Fly-Zone, wie der Bereich zum Absetzen von Passagieren und Passagierinnen mit Privatwagen genannt wird, ab kommendem Dienstag kostenfrei. Die Gratis-Nutzungsdauer erweitert sich damit um fünf Minuten. Wer mehr als acht und bis zu zehn Minuten benötigt, zahlt fortan fünf Euro Gebühr. Für bis zu 20 Minuten Stopp werden 20 Euro berechnet, für eine halbe Stunde 30 Euro. Die Zahlung erfolgt an einem von fünf Automaten entweder elektronisch oder in bar, bei weniger als acht Minuten Aufenthalt kann direkt zur Ausfahrt gefahren werden.



Abrechnung über das Autokennzeichen



Überwacht wird die Nutzungsdauer in der Kiss & Fly-Zone über eine kurzfristige Speicherung des Autokennzeichens durch Kameras bei der Ein- und Ausfahrt. Auch beim Bezahlvorgang muss das Kennzeichen eingegeben werden. Durch die Neuregelung will der Stuttgarter Airport den Verkehr auf der Abflugebene flüssiger und sicherer gestalten. Bislang wurde das dort geltende eingeschränkte Halteverbot oft ignoriert, weshalb es zu Rückstaus und teils gefährlichen Situationen kam.



Alternative Parkmöglichkeiten



Wer sich für das Absetzen eines Passagiers oder einer Passagierin mehr Zeit lassen möchte, kann auf dem nahegelegenen Parkplatz 0 bis zu eine Stunde kostenfrei parken. Alternativ stehen für Kurzzeitparkende der Parkplatz P5 auf der Ankunftsebene oder die Parkhäuser P2, P3, P4, P6, P12 und P25 zur Verfügung, wo eine halbe Stunde mit 2,50 Euro berechnet wird. Nutzer und Nutzerinnen von öffentlichen Verkehrsmitteln kommen mit der S-Bahn, mehreren Buslinien oder der Stadtbahn U6 zum Stuttgarter Flughafen.