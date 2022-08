Thailand: Flughafen Chiang Rai geschlossen

Der Flughafen von Chiang Rai im Norden Thailands ist seit dem Wochenende vorübergehend geschlossen. Die Sperrung dauert thailändischen Medienberichten zufolge bis Mittwoch, 3. August, an. Als Ausweichflughafen soll der Airport in Chiang Mai dienen.

Der Mae Fah Luang Airport der nordthailändischen Stadt Chiang Rai ist für vier Tage nicht nutzbar. Nachdem ein Flugzeug am Samstagabend über die regennasse Landebahn hinausgerutscht war, bleibt der Flughafen nun geschlossen, um den Fall zu untersuchen und das Rollfeld zu beräumen. Flüge sollen auf das rund 180 Kilometer südwestlich liegende Chiang Mai ausweichen. Der dortige internationale Flughafen wird als Ausweichmöglichkeit genutzt, die Fluggesellschaften Thai Smile und Nok Air haben dies bereits bestätigt. Es sollen Shuttleservices zwischen den Flughäfen eingerichtet werden. Reisende mit gebuchten Routen nach Chiang Rai sollten sich über den Status ihrer Verbindung beim Reiseveranstalter oder der Airline informieren. Direktflüge von Deutschland nach Chiang Rai gibt es nicht, in der Regel erfolgt ein Umstieg beispielsweise in Bangkok.



Zwischenfall am Flughafen Chiang Rai



Am Samstagabend um 21 Uhr Ortszeit landete eine Maschine der Airline Nok Air vom Bangkoker Flughafen Don Mueang kommend bei starkem Regen in Chiang Rai. Die Maschine des Typs Boeing 737-800 rutschte dabei über die Landebahn hinaus. Das Flugzeug konnte jedoch sicher gestoppt werden und niemand wurde verletzt. Zunächst sollte der Flughafen Chiang Rai lediglich am Sonntag geschlossen bleiben, um die Untersuchung und Aufräumarbeiten zu gewährleisten. Die Schließung wurde nun bis zum 3. August verlängert.



Chiang Rai: Reiseziel im Norden Thailands



Chiang Rai in der gleichnamigen nordthailändischen Provinz ist insbesondere bekannt für ihre Tempel. Am berühmtesten ist Wat Rong Khun, der weiße Tempel, der gleichzeitig das Wahrzeichen der Großstadt ist. Ein beliebtes Ausflugsziel ist zudem die Buddhastatue am Tempel Wat Huai Pla Kung. Rund um Chiang Rai locken weiterhin bergige Landschaften mit Höhlen, Tempeln und spannenden Museen. Viele Touristinnen und Touristen kombinieren einen Besuch von Chiang Rai mit einem Aufenthalt in Chiang Mai.