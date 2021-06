Flughafen Zürich: Zwei neue Testcenter eröffnet

Die Corona-Testmöglichkeiten am Flughafen Zürich wurden erweitert. Seit dem 1. Juni stehen am Airport zwei neue Testcenter zur Verfügung. Testwillige haben hier die Möglichkeit, PCR-Tests und Antigentests durchführen zu lassen.

Am Flughafen Zürich wurden zwei neue Testcenter eröffnet. © Flughafen Zürich AG

Wie das Schweizer Newsportal Travelnews berichtet, haben am 1. Juni 2021 zwei neue Testcenter am Flughafen Zürich eröffnet. Betrieben werden diese von ender diagnostics AG und Checkpoint Schweiz AG. Eines der Testcenter befindet sich im Terminal 1. Dieses ist täglich zwischen 6 Uhr und 18 Uhr für Passagiere mit einem Ticket von Swiss International Air Lines, Fluggäste der First Class und HON Circle sowie Star Gold Member nutzbar. Durchgeführt werden PCR-Tests und Antigentests. Personen, die sich testen lassen möchten, können sich vorab anmelden. Zwingend notwendig ist eine vorherige Registrierung jedoch nicht. PCR-Ergebnisse erhalten die Getesteten nach fünf Stunden per E-Mail.



Neues Testzentrum am Busbahnhof



Ein weiteres Testzentrum finden Testwillige am Busbahnhof auf Ebene 0, gelegen zwischen Circle und Airport Shopping. Geöffnet hat das Zentrum jeden Tag von 6 Uhr bis 20 Uhr. Angeboten werden PCR-Tests, für die sich Interessierte vorher online anmelden müssen. Das Ergebnis des Coronatests liegt nach fünf Stunden vor. Getestete erhalten dieses per E-Mail.



Weitere Testcenter am Flughafen Zürich



Neben den beiden neuen Testcentern verfügt der Flughafen Zürich über weitere Teststellen. Diese befinden sich sowohl in den öffentlichen Bereichen des Airports als auch in den Passagierzonen, die nach der Sicherheitskontrolle zugänglich sind. So besteht für Transfer-Passagiere, die für den Test nicht in die Schweiz einreisen dürfen, ebenfalls die Möglichkeit, sich in einem eigenen Testcenter auf das Coronavirus testen zu lassen. Das Testzentrum für diese Personengruppe befindet sich neben dem Transit Hotel. Durchgeführt werden zwischen 4 Uhr und 20 Uhr sowohl PCR-Tests als auch Antigen-Schnelltests. Das Ergebnis des PCR-Speicheltests liegt nach rund fünf Stunden vor. Der Antigen-Schnelltest zeigt bereits nach rund 15 Minuten ein Resultat an.