Flydubai verbindet Salzburg mit Dubai

Flydubai nimmt ab Mai ein neues Streckenziel in den Sommerflugplan 2021 auf. Die Low Cost-Airline Dubais verbindet dann die österreichische Stadt Salzburg mit Dubai. Die Flugzeuge verkehren zunächst dreimal wöchentlich zwischen den Zielen, ab Ende Juni viermal pro Woche.

Die Maschinen starten ab dem 13. Mai 2021 immer dienstags, donnerstags und sonntags vom Flughafen in Salzburg in Richtung Dubai. Sie heben jeweils um 16:20 Uhr ab und erreichen Dubai nach sechs Stunden und 30 Minuten Flugzeit plangemäß um 20:50 Uhr. Die Flugzeuge in die Gegenrichtung starten an allen Verkehrstagen um 21:50 Uhr in Dubai und landen um 6:05 Uhr am Folgetag auf österreichischem Boden. Die Flüge in die Gegenrichtung sind 15 Minuten schneller und benötigen somit eine Flugzeit von sechs Stunden und 15 Minuten.



Ab Juni ein wöchentlicher Umlauf mehr



Ab dem 22. Juni 2021 bis Ende September verkehren die Flydubai-Flieger viermal pro Woche zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Österreich. Hinzu kommt als weiterer Verkehrstag der Samstag. Die Flugzeiten sind identisch mit denen der anderen Wochentage. Alle Flugzeiten verstehen sich in Ortszeit. Die Flüge werden mit einer Boeing 737-800 durchgeführt.



Über Flydubai



Die Airline Flydubai mit Hauptsitz in Dubai verfügt über ein Flugnetz aus mehr als 70 Zielen in 46 Ländern in Afrika, Asien und Europa. Flydubai verbindet Dubai neben Salzburg regelmäßig mit den europäischen Städten Helsinki, Prag und Neapel sowie mit den Mittelmeerinseln Malta und Sizilien. Weiterhin fliegt Flydubai unter anderem Delhi und Mumbai in Indien sowie Colombo in Sri Lanka und Malé auf den Malediven an. Die afrikanischen Destinationen Alexandria in Ägypten und Addis Abeba in Äthiopien stehen ebenso im Flugplan wie Ziele im Nahen Osten. So verbindet Flydubai Dubai auch mit Muskat in Oman, Beirut in Libanon und Tel Aviv in Israel.