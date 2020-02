Von Salzburg nach Saudi-Arabien mit Flynas im Sommerflugplan 2020

Im Sommer 2020 geht es erstmals nonstop vom österreichischen Salzburg nach Saudi-Arabien. Das Land hat eine Tourismus-Offensive gestartet, in deren Rahmen die saudi-arabische Fluggesellschaft Flynas Direktflüge anbieten wird. Ab Mai gibt es von Salzburg aus sechs wöchentliche Flüge nach Riad sowie Jeddah.

Wie aus der Pressemitteilung des Salzburger Flughafens vom Freitag, 21. Februar, hervorgeht, heben jeweils drei Flüge pro Woche in die saudi-arabische Hauptstadt Riad und nach Jeddah am Roten Meer ab. Die Billigfluglinie startet erstmals am Mittwoch, 20. Mai, um 12:15 Uhr in Salzburg. Riad wird nach vier Stunden und 45 Minuten um 18 Uhr erreicht. Zurück geht es um 6:15 Uhr mit einer erwarteten Ankunft in Österreich um 11:15 Uhr. Die Verkehrstage sind ab diesem Tag jeweils montags, mittwochs und freitags mit identischen Flugzeiten.Der Erstflug nach Jeddah startet in Salzburg am 19. Mai um 12:55 Uhr. Die geplante Ankunftszeit in der Stadt am Roten Meer ist für 19:15 Uhr anberaumt. Laut Flugplandaten geht es um 7:30 Uhr zurück nach Europa, wo der Jet der zweitgrößten saudi-arabischen Airline um 11:55 Uhr wieder in Salzburg landet. Die Verkehrstage mit ebenfalls identischen Flugzeiten sind ab diesem Datum jeweils dienstags, donnerstags und samstags. Saudi-Arabien hatte erst im September 2020 begonnen, Visa an Touristen zu vergeben. Seitdem hat das Land ebenfalls seine strikten Hotelbuchungsregeln gelockert und eine große Tourismuskampagne gestartet.