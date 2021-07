Frankreich: Streik an den Flughäfen Marseille und Nizza am 16. Juli

Am 16. Juli 2021 soll in Frankreich gestreikt werden. Die französische Gewerkschaft Fédération FO des transports et services hat zu einem Streik an den Flughäfen Marseille, Nizza und Nantes aufgerufen. Ihre Arbeit niederlegen sollen Mitarbeiter des Flughafenservice-Unternehmens Aviapartner, das unter anderem für das Ticketing sowie für das Beladen und Entladen des Gepäcks zuständig ist, berichtet die französische Zeitung Le Figaro.

Das Flughafenpersonal an den Airports Marseille, Nizza und Nantes ist am Freitag, 16. Juli 2021 zu einem Streik aufgerufen. Andauern sollen die Ausstände bis zum Sonntag. An diesen Tagen sollten Reisende demnach mit Beeinträchtigungen, wie Verspätungen oder Ausfällen ihrer Flugverbindungen, rechnen. Über die offiziellen Streikzeiten hinaus kann es ebenfalls noch zu Einschränkungen des Verkehrs kommen. Für Flugreisende ist es demnach ratsam, mit den Auswirkungen der Arbeitsniederlegung zu planen und sich vor Reiseantritt bei ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter über aktuelle Entwicklungen zu informieren.



Hintergrund für den Streik



Der Grund für die Proteste an den Flughäfen in Marseille, Nantes und Nizza ist die starke Verschlechterung der Arbeitsbedingungen des Personals, wie Le Figaro unter Berufung auf eine Pressemitteilung der Gewerkschaft FO weiter berichtet. Besonders in Zusammenhang mit Zeitplänen fordert die Gewerkschaft Verbesserungen. Sie kritisiert zudem den mangelhaften sozialen Dialog.



Vermehrt Streiks in Frankreich



Erst Mitte Juni 2021 kam es an Pariser Airports zu Einschränkungen im Flugbetrieb aufgrund eines Streiks des Flughafenpersonals. Davon betroffen waren die Flughäfen Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle und Paris Le Bourget. Zu dem Arbeitsausstand aufgerufen hatte die französische Arbeitergewerkschaft General Confederation of Labour, der sich auch die Gewerkschaft UNSA angeschlossen hatte. Die Arbeitnehmervertreter protestierten gegen einen Sparplan der Unternehmensleitung der Airports sowie der Anpassung von Arbeitsverträgen. Das Management der Flughäfen hat am 14. Juli 2021 eine Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts vorgelegt, die nun zur Unterzeichnung bei den Gewerkschaften liegt, berichten französische Medien.