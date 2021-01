Iata Travel Pass: Emirates und Etihad testen Reise-App

Emirates und Etihad bieten ihren Passagieren als zwei der ersten Airlines die Möglichkeit, den neuen Iata Travel Pass zu testen. Dabei handelt es sich um eine App, die Daten über Corona-Tests speichert und künftig auch Auskunft über Impf-Informationen geben soll. Ziel ist es, die Prozesse am Flughafen künftig zu erleichtern und Quarantäne-Aufenthalte zu vermeiden.

Emirates und Etihad testen die Travel Pass-App der Iata. (Symbolfoto)

Das Pilotprojekt soll bei Emirates ab April 2021 am Airport von Dubai starten. Dann können abfliegende Passagiere ihre Corona-Testergebnisse mittels der Anwendung nachweisen. Bei Etihad startet der praktische Test schon im ersten Quartal des Jahres, wird jedoch zunächst nur bei ausgewählten Verbindungen ab Abu Dhabi ausgerollt. Entwickelt wurde der Travel Pass von der Internationalen Luftfahrtorganisation Iata mit dem Ziel, Flugreisen aus Sicht von Passagieren und Regierungen wieder vertrauenswürdig zu machen. Eine erste Testphase der App erfolgte bereits mit Piloten der International Airline Group. An der Entwicklung war auch die deutsche Lufthansa beteiligt, künftig will die Iata jedoch allen Airlines die Technologie zugänglich machen.



Nutzer behalten Kontrolle über Daten



Wie die Iata versichert, sollen die Anwender die Souveränität über ihre in der Anwendung gesammelten Daten behalten. Neben den Impf- und Testdaten werden auch die Einreisebestimmungen der Länder dort vermerkt. Die Hoffnungen des Luftfahrtverbandes ruhen auf einer absehbaren Öffnung der Grenzen, um den internationalen Flugverkehr wieder anzukurbeln. Zu diesem Zweck muss das Risiko importierter Corona-Infektionen so weit wie möglich gesenkt werden. Der Iata Travel Pass nimmt für Passagiere jedoch nicht nur eine Ausweisfunktion ein, sondern ist auch mit einem Register von Test- und Impfzentren verknüpft. So kann jeder Nutzer vor Reiseantritt sehen, welche Anforderungen sein Zielland bezüglich Testbescheid, Impfung und ähnlichem stellt und wo entsprechende Nachweise am Abflugort zu erhalten sind.