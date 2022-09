Italien: Nationaler Flugstreik für den 12. September angekündigt

Reisende müssen am 12. September aufgrund eines Streiks mit Behinderungen an vielen italienischen Flughäfen rechnen. Die Beschäftigten an den Airports werden ihre Arbeit am Montag für 24 Stunden niederlegen. Trotz der Arbeitskampfmaßnahme soll es jedoch nicht zum kompletten Erliegen des Flugbetriebs kommen.

In Italien kommt es am 12. September zu einem 24-stündigen Flugstreik.

Die gewerkschaftlich organisierten Flughafenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Italien wurden von den Gewerkschaften CUB und USB dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen und so für höhere Gehälter und bessere Arbeitsverträge zu protestieren. Reisende müssen aus diesem Grund den ganzen Tag über mit Verzögerungen im Betriebsablauf und kurzfristigen Änderungen im Flugplan rechnen. So sind Flugverspätungen und längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen möglich. Auch bei der Bodenabfertigung von Flugzeugen kann es zu verzögerten Abläufen kommen. Aufgrund einer gesetzlichen Regelung in Italien müssen Urlauberinnen und Urlauber jedoch nicht damit rechnen, dass der Flugverkehr komplett zum Erliegen kommt.



Hinweise für Reisende



Fluggäste, die am 12. September Flüge von oder nach Italien antreten wollen, sollten sich im Vorfeld unbedingt über den Status ihrer gebuchten Verbindung informieren, da Verspätungen sowie Flugausfälle möglich sind. Das ist sowohl bei den Airlines als auch auf der Website der Flughäfen möglich. Um den Verzögerungen im Ablauf an den Flughäfen vorzubeugen, ist es zudem empfehlenswert, frühzeitig anzureisen und einen ausreichenden Zeitpuffer einzuplanen.



Weitere Streiks in Italien angekündigt



Bis Ende September müssen Italien-Reisende immer wieder mit Streiks rechnen. Am 12. September wird beispielsweise der Fährverkehr an der toskanischen Küste bestreikt. Auch auf der Schiene kommt es zu Arbeitsniederlegungen. So werden am 16. September Beschäftige mehrerer Nahverkehrsunternehmen in den Arbeitsausstand treten. Vom 27. September ab 3 Uhr soll der öffentliche Nahverkehrs in der Lombardei für 23 Stunden fast komplett zum Erliegen kommen, während am 29. September zwischen 10 und 14 Uhr die Beschäftigten am Flughafen Bergamo streiken wollen. Zudem wurde für zwei Tage später ein 24-stündiger Arbeitsausstand am Flughafen Neapel angekündigt, von dem Fluggäste der Airlines Easyjet, Ryanair, Malta Air und Volotea betroffen sein werden.