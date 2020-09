Flugausfälle möglich: Streik in Italien am 25. September

Wer Urlaub in Italien macht und am 25. September einen Flug geplant hat, muss gegebenenfalls mit Komplikationen rechnen. In Italien wird an diesem Tag gestreikt. Betroffen sind laut einer Meldung des Touristikportals Trvl Counter sowohl die Flughäfen als auch mehrere Airlines.

