Italien: Streik bei Ryanair und Malta Air am 25. Juni

Die italienischen Pilotinnen und Piloten sowie die Kabinencrews von Ryanair und ihrer Tochter Malta Air wollen am 25. Juni streiken. Damit beteiligen sich die Angestellten an einer großangelegten Streikaktion, die am selben Tag in mehreren europäischen Ländern von Ryanair-Beschäftigten durchgeführt werden soll. Reisende sollten an diesem Tag mit größeren Einschränkungen rechnen.

Die italienischen Beschäftigten von Ryanair und Malta Air planen am 25. Juni einen Streik. © Ryanair

Der Arbeitsausstand soll sich laut den Gewerkschaften FILT-CGIL und UIL über 24 Stunden ziehen. Welche Auswirkungen die Maßnahme am 25. Juni konkret haben wird, ist derzeit jedoch noch nicht im Detail bekannt. Dennoch sind teils deutliche Verspätungen sowie Flugausfälle auf Ryanair- und Malta Air-Verbindungen wahrscheinlich. Reisende sollten sich unbedingt im Voraus informieren und ihre Fluggesellschaft kontaktieren, ob die gebuchten Flüge durchgeführt werden können. Zudem empfiehlt Ryanair, den Flugstatus am Reisetag in der App regelmäßig zu überprüfen. Auch nach dem Ende des Streiks sind noch Verzögerungen im Betriebsablauf bei Ryanair und Malta Air möglich. Bereits am 8. Juni hatten italienische Airline-Beschäftigte ihre Arbeit für mehrere Stunden niedergelegt und damit Verspätungen und Flugausfälle verursacht.



Teil einer europaweiten Streikaktion



Der Streik in Italien ist Teil einer größeren, europaweit angelegten Streikaktion von Ryanair-Crewmitgliedern. Pilotinnen und Piloten sowie Kabinenpersonal der Airline planen auch in Spanien, Portugal, Frankreich und Belgien ähnliche Maßnahmen. Auch wenn die Proteste mit dem Beginn der Hauptreisezeit zusammenfallen, versicherte ein Sprecher der irischen Billigairline in einem Radiointerview mit dem irischen Nachrichtensender Newstalk, dass ein „Chaossommer“ nicht absehbar sei: „Wir blicken sehr zuversichtlich auf den Sommer und auch auf das nächste Wochenende; wir wollen unseren Kundinnen und Kunden versichern, dass wir, wenn überhaupt, mit minimalen Störungen rechnen.“



Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen



Die italienischen Gewerkschaften fordern bessere Arbeitsbedingungen sowie eine bessere Bezahlung für die Angestellten von Ryanair und Malta Air und behaupten, dass auch nach dem Streik am 8. Juni keine Verhandlungen mit der Airline möglich gewesen seien. Ryanair entgegnete jedoch, dass die Gewerkschaften FILT-CGIL und UIL vom größten Teil ihrer Crews nicht unterstützt würden. Zudem hätte die Airline bereits mit drei großen italienischen Gewerkschaften Tarifverträge ausgehandelt, die für alle italienischen Ryanair-Beschäftigten gälten.