Kuba: Flughafen Havanna öffnet am 15. November

In Kuba startet am 15. November nun auch der Flughafen der Hauptstadt Havanna wieder den Flugbetrieb. Alle anderen Airports des Karibikstaats waren bereits zuvor wieder geöffnet worden. Urlauber müssen bei der Ankunft am Aeropuerto Internacional José Martí einen Gesundheits-Check sowie einen PCR-Test auf das Coronavirus vornehmen lassen.

