Lufthansa kontrolliert Corona-Tests digital

Die Lufthansa Group integriert die Kontrolle der Corona-Testergebnisse in die digitale Reisekette. Künftig soll es Passagieren möglich sein, ihre negativen Testresultate bereits 72 Stunden vor dem Abflug per Kontaktformular an das Lufthansa Group Health Entry Support Center zu senden. Dort werden die Dokumente geprüft und der Fluggast erhält eine Benachrichtigung, ob sie für die Einreise ins Zielland ausreichen. Der neue Service wird zunächst auf ausgewählten Strecken getestet.

Die Lufthansa Group ermöglicht künftig das Hochladen von Corona-Testzertifikaten 72 Stunden vor dem Abflug. © Lufthansa Group

Als erste können Lufthansa-Passagiere auf den Routen von Frankfurt am Main nach Istanbul sowie aus dem US-amerikanischen Newark nach Frankfurt und München die digitale Einreichung der Corona-Tests nutzen. Dort wird das neue Prozedere ab dem 26. Februar eingeführt. Neben den benötigten Test-Zertifikaten können auch die Bestätigungen digitaler Einreiseanmeldungen im Support Center hochgeladen werden. Im Verlauf des März will dann auch Lufthansa-Tochter Swiss den Service auf der Strecke von Newark nach Zürich anbieten.



Vorteile der digitalen Test-Kontrolle



Zwar ersetzt das vor Reiseantritt erfolgte Hochladen der Dokumente nicht das Mitführen der Original-Papiere während der Reise, Passagiere profitieren aber dennoch von der Neuerung. Durch die Rückmeldung, ob die Unterlagen den Einreisevorgaben genügen, kann gegebenenfalls noch nachgebessert werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass Fluggäste mit einem nicht anerkannten Corona-Test zum Flughafen reisen und ihnen dort der Check-in verwehrt wird. So erhalten Passagiere mehr Planungssicherheit, zudem werden die Prozesse am Flughafen weniger verzögert. Künftig soll nach erfolgreicher Testphase für alle Flüge der Lufthansa Group das digitale Einreichen von Corona-Testzertifikaten möglich sein.



Corona-Schutzmaßnahmen an Bord



Auf allen Flügen der Lufthansa und ihren Tochter-Airlines ist es nach wie vor Pflicht, eine medizinische Schutzmaske zu tragen. Dafür werden OP-Masken, FFP2-Masken sowie Mund-Nase-Bedeckungen nach dem Standard KN95/N95 zugelassen. Zudem sorgen hochwertige Luftfilter nach Aussage der Airline dafür, dass die Luftqualität an Bord mit der in einem OP-Saal vergleichbar ist.