Lufthansa: Wunsch-Sitzplatz wird kostenpflichtig im Economy-Light-Tarif

Wer bei der Lufthansa im Economy-Light-Tarif bucht, muss für seinen Wunschplatz künftig extra bezahlen. Die Airline weist Kunden und Kundinnen der günstigsten Ticketkategorie ab dem 21. Juni automatisiert einen Sitzplatz zu, bei Wechselwunsch wird eine Gebühr von 25 Euro pro Strecke fällig. Auch die Schwester-Airlines Austrian und Swiss machen die Sitzplatzwahl kostenpflichtig.

Lufthansa verlangt ab dem 21. Juni für die Sitzplatzwahl im Economy-Light-Tarif eine Gebühr. © Lufthansa Group

Bisher war es Lufthansa-Passagieren und -Passagierinnen auch im billigsten Tarif möglich, beim Check-in einen noch freien Sitzplatz ihrer Wahl auszusuchen und diesen gratis zu reservieren. Damit ist ab Ende Juni Schluss: Sowohl direkt bei der Buchung gewählte Plätze als auch der Platzwechsel beim Check-in kostet dann eine Gebühr von 25 Euro. Auf Anfrage des Luftfahrtmagazins Airliners teilte Lufthansa jedoch mit, dass gemeinsam buchende Familien und Gruppen auch weiterhin nicht getrennt voneinander platziert werden.



Auch Austrian Airlines und Swiss bitten zur Kasse



Die gleiche Regelung tritt für die ebenfalls zum Lufthansa-Konzern gehörenden Fluggesellschaften Austrian Airlines und Swiss in Kraft. Die Schweizer Kranichtochter führt zeitgleich zum 21. Juni eine Platzwahlgebühr von 30 Franken ein, bei Austrian kostet dieser Service ab dem vierten Quartal 2022 genauso wie in Deutschland 25 Euro. Bestimmte Statusgäste müssen die Wechselgebühr jedoch nicht bezahlen. Zudem entfällt sie auf Flügen nach Italien, wenn Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren oder Menschen mit Behinderungen begleitet werden. In diesen Fällen schreiben italienische Gesetze eine kostenfreie Sitzplatzreservierung vor.



Kostenfreie Platzwahl in anderen Tarifen



Wer sich für einen anderen Tarif als den Economy Light entscheidet, hat auch künftig die Möglichkeit einer kostenlosen Platzwahl. Ab 23 Stunden vor dem Abflug kann beim Check-in aus den noch freien Sitzen gratis gewählt werden. Falls die Reservierung jedoch schon zum Buchungszeitpunkt erfolgen soll, wird auch in den höherpreisigen Tarifklassen wie schon bislang eine Gebühr fällig.