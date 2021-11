Lufthansa: Neues Snack-Angebot auf Langstrecken

Lufthansa führt zum 1. Dezember ein neues Snack- und Spirituosenangebot auf Langstreckenflügen ein. Fluggäste der Economy-Class und der Premium-Economy-Class haben dann die Möglichkeit, aus einer größeren Auswahl kostenpflichtige Zwischenmahlzeiten zu erwerben. Erhältlich sein wird das neue Snacksortiment ab Ende des Jahres zunächst auf 37 Fernstreckenflügen.

Lufthansa führt ein neues Snackangebot auf Langstrecken ein. © Lufthansa Group

Neben den weiterhin kostenfreien Hauptmahlzeiten und Getränken können Passagiere dann aus süßen und salzigen Zwischenmahlzeiten wählen. Angeboten werden hochwertige Produkte aus regionaler Herstellung. Als Snacks gibt es unter anderem einen Dallmayr Baumkuchen-Ring, Bio-Kesselchips mit Meersalz oder Tortilla-Chips mit Dip. Dazu sind alkoholische Getränke wie Champagner oder Aperitivo verfügbar. Beim Erwerb eines Share Bio Nussriegels wird zudem je eine Mahlzeit an das Sunshine Projekt in Indien gespendet, welches durch die help alliance der Lufthansa Group unterstützt wird. Mit der Angebotsänderung reagiert Lufthansa nach eigenen Angaben auf die individuellen Snackwünsche der Fluggäste.



Angebot ab 1. Dezember auf 37 Strecken



Lufthansa führt das neue Angebot schrittweise ein. Ab dem 1. Dezember sind die Snacks und Spirituosen auf 37 Langstrecken nach Asien, Nordamerika, Südamerika und Südafrika erhältlich. Auf allen Interkontinentalflügen soll der Service dann im Frühjahr 2022 verfügbar sein.



Onboard Delights auf Kurzstrecken bereits seit Mai 2021



Das neue Produktsortiment wird unter dem Namen Onboard Delights geführt und orientiert sich am Cateringangebot der Lufthansa-Kurzstrecken. Dieses wurde bereits Ende Mai 2021 auf Europa-Routen eingeführt. Auf Flügen ab einer Dauer von 60 Minuten sind hier frische Speisen wie Falafel Tahini Salat, Bircher Müsli oder Apfel-Streuselkuchen kostenpflichtig verfügbar. Kostenfrei erhalten Passagiere auf Kurzstrecken eine Flasche Wasser und Schokolade. Für Fluggäste der Business Class hatte die Lufthansa zum 1. September zudem das neue Cateringangebot „Tasting Heimat“ auf Kurz- und Mittelstreckenflügen eingeführt, welches von deutschen Metropolen inspiriert ist.