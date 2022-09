Lufthansa: Zweiter Streik am Mittwoch und Donnerstag

Der Lufthansa steht erneut ein Streik ins Haus. Für den morgigen Mittwoch sowie den darauffolgenden Donnerstag haben die Piloten und Pilotinnen angekündigt, jeweils ganztägig die Arbeit niederzulegen. Erst am vergangenen Freitag waren bei einem 24-stündigen Pilotenstreik bei der Kranichairline mehr als 800 Flüge ausgefallen.

Die Piloten und Pilotinnen der Lufthansa wollen am Mittwoch und Donnerstag erneut streiken. © Lufthansa Group

Nach einer Mitteilung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sei Lufthansa seit dem Streik Ende vergangener Woche nicht erneut mit einem Angebot auf die Arbeitnehmerseite zugegangen. Aus diesem Grund soll sowohl bei der Kerngesellschaft als auch bei der Frachttochter Lufthansa Cargo wieder gestreikt werden. Die Flugkapitäne und -kapitäninnen der Lufthansa sind ab dem 7. September um 0:01 Uhr zum Streik aufgerufen, enden soll er erst am 8. September um 23:59 Uhr. Lufthansa Cargo wird nur am 7. September zwischen 0:01 Uhr und 23:59 Uhr bestreikt. Aus rechtlichen Gründen darf die Vereinigung Cockpit lediglich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland zum Streik auffordern, weshalb ausschließlich die Abflüge von deutschen Flughäfen auf der Kippe stehen.



Gewerkschaft zeigt sich verhandlungsbereit



Noch gibt es jedoch Hoffnung für Tausende Passagierinnen und Passagiere, die im Fall des Streiks von umfangreichen Flugausfällen und Verspätungen betroffen wären. VC-Sprecher Matthias Baier bot Lufthansa einen erneuten Verhandlungstermin am heutigen Dienstag an. Zugleich betonte der Gewerkschaftsvertreter allerdings, dass die Arbeitskampfmaßnahme „nur durch ein ernstzunehmendes Angebot“ abgewendet werden könne. Zuletzt hatte die Arbeitgeberseite eine Erhöhung der monatlichen Grundvergütung um 900 Euro offeriert, die Gewerkschaft fordert jedoch eine Gehaltssteigerung in diesem Jahr um 5,5 Prozent sowie einen pauschalen Inflationsausgleich ab 2023 in Höhe von 8,2 Prozent.



Rat an Reisende



Am vergangenen Freitag mussten rund 130.000 Fluggäste auf ihre gebuchten Verbindungen verzichten, an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München fielen über 800 Flüge aus. Sollte es bei dem heute angesetzten Verhandlungstermin zu keiner Einigung kommen, sind ab morgen Störungen des Flugverkehrs in ähnlichem Umfang zu erwarten. Wer einen Lufthansa-Flug ab einem deutschen Flughafen gebucht hat, sollte den Status seiner Verbindung online überprüfen und nach Möglichkeit alternative Reisemöglichkeiten in Betracht ziehen. Beim Streik Ende letzter Woche waren die Routen der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover nicht betroffen, selbst wenn sie eine LH-Flugnummer trugen. Entfallende innerdeutsche Zubringerflüge wurden teilweise auf die Schiene umgebucht.