Maskenpflicht im Flugzeug soll wegfallen

Ab dem Herbst müssen Fluggäste und Personal an Bord von Flugzeugen in Deutschland offenbar keine Masken mehr tragen. Wie die Tagesschau berichtet, will die Ampel-Koalition die Vorgabe aus der neuen Fassung des Infektionsschutzgesetzes entfernen. Bleiben soll die Maskenpflicht allerdings in Fernzügen und medizinischen Einrichtungen.

Ab Oktober soll die Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen in Deutschland entfallen.

Eingesetzt hat sich für den Wegfall der Maskenpflicht in Flugzeugen nach Informationen aus Regierungskreisen die FDP. Ursprünglich sollte der Mund-Nase-Schutz an Bord auch nach dem Auslaufen des aktuellen Infektionsschutzgesetzes Ende September auf allen Flügen von oder nach Deutschland obligatorisch bleiben. In der neuen Fassung des Gesetzes, die vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 gelten soll, wurde der Passus nun jedoch offensichtlich entfernt. Im internationalen Vergleich bildet die Bundesrepublik damit eines der Schlusslichter; zahlreiche andere Staaten haben die Maskenpflicht in Flugzeugen bereits früher abgeschafft.



Hintertür für eine Kehrtwende



Gänzlich verabschieden will sich die deutsche Politik von der Option einer Maskenpflicht in Flugzeugen jedoch nicht. So ist vorgesehen, dass im neuen Infektionsschutzgesetz eine Ermächtigungsgrundlage für das Bundesgesundheitsministerium verankert wird, sodass dieses bei Bedarf den Mund-Nase-Schutz in der Kabine per Verordnung doch wieder zur Pflicht machen kann. Weiterhin enthält der Gesetzesentwurf Berechtigungen für die Bundesländer, um weitere Schutzmaßnahmen anordnen und je nach Infektionslage auch ausweiten zu können. Beschlossen werden sollen die Bestimmungen vom Bundestag am 8. September.



Maskenpflicht in Fernzügen und Arztpraxen bleibt



Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bezeichnete das Masketragen sowie die Impfkampagne als weiterhin wichtigsten Schutz gegen die Omikron-Welle, welche für den Herbst erwartet wird. In Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen soll die Maskenpflicht deshalb bestehen bleiben, gleiches gilt für den Fernverkehr auf der Schiene. Solange es die Pandemiesituation erlaubt, muss an Bord von Flugzeugen nach Aussage des Ministers hingegen kein Mund-Nase-Schutz mehr aufgesetzt werden. Empfohlen bleibt die Maske aber auch dort.