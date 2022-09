Niederlande erhöhen Flugticketsteuer auf das Dreifache

Die Niederlande machen das Fliegen ab dem kommenden Jahr teurer. Vom 1. Januar 2023 an erhöht sich die Fluggaststeuer auf knapp 30 Euro, das ist mehr als das Dreifache des aktuell verlangten Betrags. Erhoben wird die Abgabe von allen an einem niederländischen Flughafen abfliegenden Passagieren und Passagierinnen, in den Niederlanden Umsteigende sind jedoch nicht betroffen.

Bereits jetzt wird auf Tickets für Flüge ab den Niederlanden eine Steuer erhoben, sie beträgt bislang 7,95 Euro. Ab dem 1. Januar werden pro Fluggast 28,58 Euro fällig und damit mehr als das Dreifache. Gezahlt werden muss die Gebühr allerdings nur von Passagieren und Passagierinnen, deren Flugreise von einem niederländischen Airport aus startet. Wer beispielsweise bei einer Langstreckenreise in Deutschland abfliegt und am Amsterdamer Flughafen Schiphol umsteigt, fällt nicht unter die niederländische Ticketsteuer.



Ziel ist mehr Nachhaltigkeit



Grund die für deutliche Steuererhöhung ist das Ziel der niederländischen Regierung, mehr Reisende zur Nutzung alternativer Verkehrsmittel zu bewegen. Insbesondere auf kürzeren Strecken sollen sie aufgrund der geringeren CO2-Emissionen eher den Zug als das Flugzeug wählen und damit nachhaltiger reisen. Dementsprechend wird ein Teil der Einnahmen aus der höheren Ticketsteuer auch Nachhaltigkeitsprojekten zugutekommen. Bereits zuvor hatten die Behörden verkündet, den niederländischen Airports Emissionsobergrenzen aufzuerlegen. In der Folge müssten die Flughäfen, darunter auch das geschäftige Drehkreuz Schiphol, ihre jährlichen Flugbewegungen einschränken. Platzhirsch KLM protestiert gegen diese Maßnahme.



Auch in Deutschland Fluggaststeuer



Auch Fluggäste, die von deutschen Airports starten, zahlen eine Ticketsteuer. Die hierzulande erhobene Luftverkehrabgabe wird seit 2011 erhoben und richtet sich in ihrer Höhe nach der Länge des Fluges. Bei Kurzstrecken beträgt sie 12,77 Euro pro Ticket, auf der Mittelstrecke 32,35 Euro und bei Flügen zu Fernzielen müssen Passagiere und Passagierinnen 58,23 Euro mehr für ihr Ticket bezahlen. Darin unterscheidet sich die deutsche Steuer von der niederländischen Version: Dort ist die Gebühr für alle Flugstrecken, unabhängig von deren Länge oder Dauer, gleich.