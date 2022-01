Nürnberg: Sommerflugplan 2022 mit über 60 Zielen ist buchbar

Der Flughafen Nürnberg hat seinen Sommerflugplan 2022 veröffentlicht. Mit über 60 Zielen haben Reisende in der kommenden Saison eine breite Auswahl an klassischen Warmwasserdestinationen, beliebten internationalen Metropolen und mehreren Verbindungen nach Südosteuropa. Der Sommerflugplan tritt ab Ende März in Kraft, die Flüge können jedoch bereits jetzt gebucht werden.

Am Flughafen Nürnberg sind im Sommer 2022 mehr als 60 Ziele direkt erreichbar.

Wer im Sommer ab Nürnberg in die Sonne fliegen möchte, darf sich über eine große Vielfalt an Reisezielen freuen. Innerhalb Europas wird der Albrecht Dürer-Airport an die griechischen Inseln, Zypern, die Kanaren und acht Flughäfen in Italien nonstop angebunden. Auf dem spanischen Festland sind fünf Destinationen direkt von Nürnberg aus erreichbar, sodass Urlauber und Urlauberinnen unter anderem an die Costa del Sol, die Costa Brava und die Costa Blanca fliegen können. Auch die Balearen sind mit Mallorca und Ibiza mehrfach vertreten. In die Türkei geht es ohne Zwischenstopp zu sieben verschiedenen Flughäfen und Fans des Roten Meeres finden einen Direktflug nach Hurghada in Ägypten.



14 neue Städteziele



Städtereisende profitieren von 14 neuen Strecken zu spannenden Metropolen. Mit dabei ist die beliebte Lagunenstadt Venedig, Valencia und Girona in Spanien sowie Faro an der portugiesischen Algarve. Im Baltikum steht Estlands Hauptstadt Tallinn im neuen Nürnberger Sommerflugplan, in Irland die Kultstadt Dublin. Bereits jetzt bietet Der Albrecht Dürer-Flughafen Routen nach Paris sowie ins italienische Bologna.



Starkes Südosteuropa-Programm



Im südöstlichen Europa findet sich Bosnien und Herzegowina in der kommenden Sommersaison gleich zweimal auf der Nürnberger Agenda wieder; sowohl Banja Luka, als auch Tuzla werden bedient. In Bulgarien landen die Flieger aus Nürnberg in Burgas, Varna und Sofia, darüber hinaus können Kiew und Lemberg in der Ukraine direkt erreicht werden. Passagiere und Passagierinnen mit Fernreisezielen gelangen ab dem bayerischen Airport zu gut angebundenen Drehkreuzen wie Amsterdam, Frankfurt am Main, Istanbul, Wien und Zürich.