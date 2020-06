Landeverbote aufgehoben: Flüge nach Österreich wieder möglich

Österreich hat sämtliche noch bestehende Flugverbote aufgehoben. Wie das Portal Aviation Net Online berichtet, wurde der Bann bereits am Samstagabend, 20. Juni, beendet. Damit dürfen alle ankommenden Passagierflüge wieder uneingeschränkt in der Alpenrepublik landen.

Für insgesamt zehn Länder wurde das Landeverbot um 21:59 Uhr am Samstag aufgehoben. Dazu zählen Maschinen, die aus China, Großbritannien, Iran, aus der italienischen Lombardei, Portugal, Russland, Schweden, Spanien, Ukraine sowie Weißrussland kommen. Das ermöglicht den Airlines die Wiederaufnahme ihrer jeweiligen Verbindungen nach Österreich. Diese ist jedoch weiterhin an die in Österreich geltenden Einreisebestimmungen gebunden. Bislang ist die Einreise aus allen EU-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Portugal, Schweden und Spanien, sowie aus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz und Vatikan wieder uneingeschränkt möglich.



Die Wiederaufnahme von Flügen hat auch die spanische Fluggesellschaft Air Europa anberaumt. Ab dem 15. Juli steuern die Spanier wieder drei deutsche Flughäfen. Von Düsseldorf, Frankfurt und München geht es täglich nach Madrid. In der spanischen Hauptstadt stehen Urlaubern Weiterreisen in die Karibik sowie nach Latein- und Südamerika zur Verfügung.