Paris: Streik an Flughäfen ab 8. Juni

Flugreisende in Paris müssen sich am 8. Juni auf Behinderungen im Flugverkehr einstellen. An beiden Flughäfen der Hauptstadt, Charles de Gaulle und Orly, findet am heutigen Mittwoch ein Arbeitsausstand des Sicherheitspersonals statt. Reisenden wird geraten, frühzeitig zum Airport anzureisen und sich auf längere Wartezeiten einzustellen. Auch am Folgetag kann es am Charles de Gaulle zu Verzögerungen durch einen Streik kommen.

In Paris stehen am 8. und 9. Juni im Flugverkehr die Zeichen auf Streik.

Wie die Betreibergesellschaft beider Flughäfen, Aéroports de Paris, auf ihrer Homepage mitteilt, wurde für den 8. Juni eine Protestmaßnahme der Sicherheitsbeschäftigten angekündigt. In der Folge ist mit Verzögerungen in den Abläufen zu rechnen. Passagiere und Passagierinnen, die heute ab Charles de Gaulle oder Orly fliegen möchten, sollten sich unbedingt rechtzeitig am Airport einfinden. Bei Inlands- und Mittelstreckenverbindungen empfehlen die Flughäfen eine Pufferzeit von mindestens zwei Stunden vor dem Abflug, Fluggäste mit längeren internationalen Flügen sollten wenigstens drei Stunden vor der geplanten Abflugzeit da sein. Zudem ist es ratsam, den Status der Verbindung vorab bei der Airline bestätigen zu lassen.



Auch am 9. Juni Einschränkungen am CDG



Auch am Folgetag kann es am Flughafen Charles de Gaulle zu weiteren Einschränkungen kommen. Die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol informiert auf ihrer Homepage über eine geplante Protestmaßnahme am 9. Juni, an der sich ebenfalls die Beschäftigten des Sicherheitspersonals beteiligen wollen. Die Fluglotsen sind jedoch explizit nicht in den Streik involviert. Im Vorfeld wurden die Flugbetreiber dazu aufgerufen, ihre Kapazitäten zwischen 7 und 14 Uhr um ein Viertel zu reduzieren. In der Folge kann es am 9. Juni zu verspäteten Abflügen und Flugstreichungen kommen. Auch in diesem Fall sollten Reisende ihre Flugverbindungen vorab überprüfen. Verantwortlich ist für diesen Streik die Gewerkschaft CGT, welche eine Lohnerhöhung von 300 Euro fordert.



Flugstreik am 8. Juni auch in Italien



Paris ist am heutigen Mittwoch nicht die einzige europäische Metropole, deren Flugverkehr bestreikt wird. In Italien wollen die Beschäftigten der Flugsicherungsgesellschaft ENAV an den beiden Airports Malpensa und Linate in Mailand für 24 Stunden die Arbeit niederlegen, in Bologna beteiligt sich das ENAV-Personal zwischen 13 und 17 Uhr an dem Streik. Zusätzlich nehmen die Crews von Air Malta, Easyjet und Volotea in Italien an der Arbeitskampfmaßnahme am 8. Juni teil.