Paris: Streik am Flughafen Charles de Gaulle ab 8. Juli

Der Pariser Flughafen Charles de Gaulle bereitet sich auf einen erneuten Streik am kommenden Wochenende vor. Vom 8. bis zum 10. Juli soll das Bodenpersonal nach dem Willen der Gewerkschaften die Arbeit niederlegen, die konkrete Streikbeteiligung ist bislang jedoch noch unklar. Bereits am vergangenen Wochenende hat ein Streik an dem Airport zu mehreren Flugausfällen geführt.

Vom 8. bis 10. Juli droht am Pariser Flughafen Charles de Gaulle ein neuer Streik.

Die Geduld der Paris-Reisenden wird weiter strapaziert. Wie das internationale Nachrichtenportal Garda berichtet, wurde ein erneuter Streik am Hauptstadtflughafen angekündigt, der am kommenden Freitag beginnen und bis zum Sonntag andauern soll. Auch am darauffolgenden Montag kann es noch zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen, da Flugzeuge neu positioniert und mögliche Passagierstaus aufgelöst werden müssen. Vornehmlich der Check-in-Bereich sowie die Sicherheitskontrollen werden von den Auswirkungen betroffen sein.



Rat an Reisende



Wer plant, am bevorstehenden Wochenende ab, über oder zum Flughafen Charles de Gaulle zu fliegen, sollte seine Verbindung vorab bestätigen lassen. Findet der Flug statt, ist eine frühzeitige Anreise zum Flughafen ratsam, da die dortigen Prozesse durch Personalengpässe mehr Zeit in Anspruch nehmen werden als üblich. Im Rahmen des Streiks sind zudem Demonstrationen möglich, die nach Erwartungen der Behörden jedoch voraussichtlich friedlich verlaufen werden. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass die damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen die Zufahrtswege zum Flughafen beeinträchtigen. Erst am vergangenen Freitag mussten 17 Prozent der Verbindungen am Charles de Gaulle aufgrund eines Streiks entfallen, am Samstag wurde bis 14 Uhr ein Fünftel der Starts und Landungen gestrichen.



Auch Streiks im französischen Bahnverkehr



Bereits am 6. Juli müssen sich Zugreisende in Frankreich auf Unannehmlichkeiten einstellen. Die Beschäftigten des staatlichen Eisenbahnunternehmens SNCF haben einen landesweiten Arbeitsausstand angekündigt, um ihrer Forderung nach mehr Gehalt Nachdruck zu verleihen. Dem Betreiber untersteht fast das gesamte Schienennetz Frankreichs und des Nachbarstaats Monaco, zudem teilweise der Pariser Vorortverkehr RER.