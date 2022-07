Parken an Flughäfen deutlich teurer als im Vorjahr

Die Preise für Parkplätze an Flughäfen sind in diesem Jahr deutlich höher als noch im Vorjahr. Das geht aus einer Analyse des Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB) hervor, für die 16 der größten deutschen Airports miteinander verglichen wurden. Der Erhebung zufolge beträgt der durchschnittliche Preisanstieg mehr als 20 Prozent. Die Preisunterschiede unter den einzelnen Flughäfen sind dabei enorm.

Durchschnittlich 54 Euro müssen Fluggäste derzeit für den günstigsten Parkplatz in der Nähe des Terminals zahlen, im Vorjahr hatte der Preis dafür im Schnitt noch 42 Euro betragen. Für die teuersten Parkplätze müssen hingegen knapp 177 Euro pro Woche bezahlt werden, das sind 34 Euro mehr als im Jahr 2021. Die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer stellten dabei teils enorme Preisunterschiede fest. Die günstigsten Stellplätze finden Reisende an den Airports Leipzig/Halle und Dresden. An den mitteldeutschen Flughäfen sind terminalnahe Parkplätze schon ab 15 Euro pro Woche zu haben. In Dortmund liegen die Preise am höchsten, mit mindestens 99 Euro müssen Urlauberinnen und Urlauber hier rechnen. Auch in Hamburg und München bewegen sich die Preise mit 89 beziehungsweise 87 Euro deutlich über dem Durchschnitt.



Hohe Preise ohne Reservierung



Wenn der Parkplatz nicht vorher reserviert wird, müssen Reisende am Flughafen Stuttgart bis zu 294 Euro pro Woche berappen. Ähnlich sieht es beim kurzfristigen Parken in Düsseldorf und Hamburg aus, dort fallen Preise von 266 und 245 Euro pro Woche an. Für einen Parkplatz in dieser Preisklasse darf in Düsseldorf die Airport Lounge jedoch kostenfrei genutzt werden. Auch in Frankfurt und am Airport Köln/Bonn übersteigen die Preise für die teuersten Stellplätze die 200-Euro-Marke, an allen anderen Flughäfen liegen sie darunter.



So können Reisende sparen



Wer nur kurz Fluggäste abliefern möchte, sollte dafür die Kiss&Fly-Zonen nutzen. An vielen Flughäfen ist deren Nutzung für fünf bis zehn Minuten kostenfrei möglich, anschließend kann es jedoch teuer werden. Wenn der Abschied beispielsweise in Stuttgart zu lange dauert, werden 40 Euro fällig. Aus diesem Grund rät Angelika Menze, Vorsitzende des VSVBB, die Kiss&Fly-Zone nur dann zu nutzen, wenn sie rechtzeitig wieder verlassen werden kann. Zudem bietet es sich an, einen Parkplatz am Flughafen bereits im Voraus online zu reservieren. Auch Personen, die längere Wege in Anspruch nehmen und nicht direkt am Terminal parken müssen, können bei der Parkplatzsuche am Flughafen sparen. Ebenso ist es möglich, durch die Nutzung von Rail&Fly-Angeboten bei der An- und Abreise weniger zu zahlen.