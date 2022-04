Portugal: Streik an Flughäfen über Ostern

In Portugal stehen die Zeichen auf Streik. Die Gewerkschaft der Beschäftigten in der Zivilluftfahrt (Sintac) hat für das Osterwochenende zu einem landesweiten Streik bei der Abfertigungsgesellschaft Portway aufgerufen. Vom 15. bis 17. April sollen die Beschäftigten in der Bodenabfertigung ihre Arbeit niederlegen. Beeinträchtigungen für Reisende sind somit sehr wahrscheinlich.

In Portugal droht am Osterwochenende ein landesweiter Flughafenstreik.

Der Streikaufruf durch die Gewerkschaft der Beschäftigten in der Zivilluftfahrt geschieht aufgrund der vorgeworfenen Nichteinhaltung vereinbarter Arbeitsbedingungen durch das Unternehmen Portway. So halte sich dieses nicht an Regelungen zum Urlaubsgeld, außerdem finde keine angemessene Karriereentwicklung, wie diese in einer Unternehmensvereinbarung im Jahr 2016 festgeschrieben wurde, statt. Als dritter Punkt wird angeführt, dass der Arbeitgeber eine Benotung seiner Arbeitnehmer eingeführt habe, bei dem 90 Prozent der Beschäftigten eine negative Note erhalten haben, wodurch keine Weiterentwicklung möglich sei. Da sich der Streik auf die Prozesse am Flughafen und somit auf Reisende auswirken werde, sei die Gewerkschaft bereit, Lösungen für die problematischen Punkte zu finden.



Hinweise für Reisende



Wer während der Streikzeiten eine Flugreise geplant hat, sollte die Verbindung vorab noch einmal prüfen und sich diese von der Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter bestätigen lassen. Zudem kann es an den Airports zu längeren Wartezeiten kommen. Reisende sollten diese somit bei ihrer Anreise zum Flughafen einplanen. Aus organisatorischen Gründen kann es auch vor und nach den genannten Streikzeiten zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen.



Bereits Anfang April Streik an portugiesischen Flughäfen



Bereits am 1. April wurde das Flughafenpersonal zu einem Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung wurde jedoch nur für eine Stunde angesetzt. Der Streikaufruf richtete sich an Beschäftigte, die bei der Flughafenverwaltungsgesellschaft ANA/Vinci angestellt sind. Sie forderten unter anderem eine Lohnerhöhung. Der Protest richtete sich weiterhin gegen die Kündigung einer Betriebsvereinbarung durch die Arbeitgeberseite, wodurch unter anderem Beiträge zur Pensionskasse ausgesetzt waren.