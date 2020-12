Ryanair: Wien als Basis wird geschlossen

Ryanair schließt die Basis in Wien. Wie das österreichische Flugnachrichtenportal Austrian Wings am Donnerstagnachmittag berichtete, zieht der irische Billigflieger seine in der Hauptstadt stationierten Jets bereits zum Jahresende ab. Der Flughafen Schwechat soll jedoch weiterhin von anderen Basen aus angesteuert werden.

Ryanair schließt die Basis in Wien. © Flughafen Wien

Ryanair selbst zieht sich aus Wien zurück. Die drei dort stationierten Maschinen der irischen Fluggesellschaft werden zum Jahresende verschwinden. Damit parken die Flugzeuge mit der Harfe zwar selbst nicht mehr am Airport Schwechat, im Hintergrund zieht der Ryanair-Konzern jedoch weiterhin die Fäden: Wien dient künftig als Basis für die Tochterairlines Buzz aus Polen und Lauda Europe aus Malta. Als Gast begrüßt der Hauptstadtflughafen Ryanair auch weiterhin: Von anderen Basen aus, unter anderem aus Deutschland, wird Wien weiterhin im Rahmen der regulären Flugpläne angesteuert. Den in Wien stationierten Mitarbeitern wurde angeboten, nach Dublin, Athen oder Thessaloniki zu wechseln.



Das wird aus der österreichischen Airline Lauda



Bislang operierte größtenteils die österreichische Ryanair-Tochter Lauda vom Flughafen Schwechat aus. Lauda war aus der Übernahme von Laudamotion durch Ryanair im Jahr 2018 hervorgegangen. Bei den künftigen Nachfolgern von Ryanair und Lauda in Wien handelt es sich ebenfalls um Tochterfluggesellschaften der Iren. Buzz ist ein polnischer Ryanair-Ableger, Lauda Europe bildet die Ablöse von Lauda.



Wie vor wenigen Monaten bekannt wurde, verlegt der Ryanair-Konzern sein österreichisches Geschäft nämlich auf den steuergünstigen Mittelmeerstaat Malta. Dort wurde Lauda Europe gegründet, unter deren Marke alle ehemaligen Lauda-Maschinen spätestens ab Jahresende verkehren werden. Die österreichische Lauda ist somit Geschichte und stellt den Betrieb noch vor dem Ende des Jahres 2020 ein.