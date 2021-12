Ryanair eröffnet Basis am Flughafen Nürnberg

Ryanair eröffnet wieder eine Basis am Flughafen Nürnberg und stationiert an diesem zwei Flugzeuge. Die Low-Cost-Airline nimmt zudem im Sommer 2022 den Flugbetrieb zu 13 neuen Destinationen auf. Ab dem Flughafen Nürnberg „Albrecht Dürer“ bestehen dann unter anderem auf die Baleareninsel Ibiza sowie nach Chania auf Kreta regelmäßige Verbindungen.

Ryanair eröffnet eine neue Basis am Flughafen Nürnberg. © Ryanair

Mit Eröffnung einer neuen Basis in Nürnberg verfügt die irische Airline dann über acht Stützpunkte innerhalb Deutschlands. 13 neue Destinationen finden sich im Sommerflugplan 2022 wieder, insgesamt bedient Ryanair ab Nürnberg dann 27 Ziele. Im Streckennetz befinden sich sowohl beliebte Destinationen für Städtetrips als auch Sonnenziele am Mittelmeer. Der Airport Nürnberg war bis 2020 schon einmal Ryanair-Basis.



13 neue Ziele im Sommerflugplan 2022



Ab Ende März können Reisende direkt von Nürnberg in die irische Hauptstadt Dublin fliegen. Innerhalb Spaniens werden mehrere Ziele angesteuert: Valencia an der Mittelmeerküste und Girona in Nordspanien sind ab März bereisbar, die Baleareninsel Ibiza kommt im Juni 2022 hinzu. Ebenfalls ab Juni verfügbar sind Flüge nach Chania auf der griechischen Insel Kreta. Faro an der portugiesischen Algarveküste und die Atlantikinsel Madeira sind ebenfalls neue Sonnenziele im Flugplan des Sommers 2022. Mit Verbindungen nach Venedig und Cagliari auf Sardinien nimmt Ryanair zudem Strecken nach Italien auf. Auch Destinationen in Osteuropa sind im Ryanair-Sommerflugplan 2022 ab Nürnberg vertreten. Hinzugefügt werden Strecken nach Sofia in Bulgarien, Tallinn in Estland, Banja Luka in Bosnien-Herzegowina sowie Lemberg in der Ukraine.



Weitere Ryanair-Routen ab Nürnberg



Insgesamt bedient Ryanair ab Nürnberg künftig 27 Destinationen. Bereits etabliert sind Verbindungen nach Palma de Mallorca, Alicante und Málaga in Spanien sowie Porto in Portugal. Weiterhin werden Thessaloniki und Korfu in Griechenland ebenso angesteuert wie die italienischen Ziele Bari, Bologna, Neapel und Palermo. Außerdem bestehen Verbindungen in die britische Hauptstadt London und die ungarische Hauptstadt Budapest. Zadar in Kroatien und Krakau in Polen sind ebenfalls durch Ryanair mit Nürnberg verbunden.