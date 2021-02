Ryanair: Winterflugplan 2021/2022 angekündigt

Ryanair hat ihren Flugplan für die Winter-Saison 2021/2022 angekündigt. Das gesamte Netzwerk der Billigairline umfasst dabei über 700 Verbindungen, weitere sollen in den kommenden Wochen folgen. Urlauber können sich unter anderem auf Ziele in Spanien, Griechenland und Italien freuen.

Ryanair hat ihren Flugplan für den Winter 2021/2022 angekündigt. © Ryanair

Die Billigfluggesellschaft hat am Donnerstag, den 11. Februar, in einer Pressemeldung bekanntgegeben, dass sie den Flugplan für den kommenden Winter auflegt. Dieser wird Ziele für Flugreisen ab Ende Oktober 2021 umfassen und bis Ende März 2022 gültig sein. Neben Sonnenzielen am Meer soll das Streckennetz auch Destinationen für den Skiurlaub und für Städtetrips umfassen. In den folgenden Wochen wird die Airline weitere Destinationen bekanntgeben.



Sonnen- und Wintersportziele für den Winter 21/22



Für Ryanair-Passagiere soll ab dem kommenden Winter eine breite Auswahl an Destinationen bereitstehen. Wer den kalten Temperaturen entfliehen möchte, darf sich über Verbindungen nach Spanien, Griechenland und Sizilien freuen. Für den nächsten Skiurlaub im Winter 2021/2022 stehen hingegen Ziele wie Mailand und Salzburg bereit. Auch Städtereisende finden eine breite Auswahl an Destinationen: Unter anderem geht es mit der Billigfluggesellschaft in die portugiesische Hauptstadt Lissabon und in die spanische Metropole Madrid.



Ryanair-Destinationen im Sommer 2021



Reisende, die bis zum nächsten Winter nicht warten möchten, können bereits jetzt ihren Urlaub für den Sommer 2021 buchen. Unter anderem besteht eine Verbindung zwischen Dortmund und dem griechischen Thessaloniki. In die italienische Hauptstadt Rom finden Reisende eine Verbindung ab Köln. Dublin, London und Porto befinden sich ebenfalls im Flugplan. Fluggäste sollten aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin die aktuellen Einreisebestimmungen für das jeweilige Zielland beachten.